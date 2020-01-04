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ABD, Orta Doğu'ya 3 bin 500 asker daha gönderiyor

ABD’nin, 82’nci Hava İndirme Tümeninden 3 bin 500 askeri daha Orta Doğu’ya sevk ettiği bildirildi.
ABD, Orta Doğu'ya 3 bin 500 asker daha gönderiyor

Amerikan medyası, ABD ordusunun 82'nci Hava İndirme Tümeninden 3 bin 500 askeri daha Orta Doğu'ya sevk ettiğini ileri sürdü. Pentagon'un gün içinde resmi bir açıklama yapması bekleniyor. Bu sevkiyatla, 82'nci Hava İndirme Tümeni'nin tamamı Orta Doğu'ya gönderilmiş olacak.

NBC News televizyonunun ABD savunma yetkililerine dayandırdığı haberinde, Amerikan ordusunun 82'nci Hava İndirme Tümeninden 3 bin 500 askerin daha Orta Doğu'ya sevk edildiği belirtildi. 

PENTAGON HENÜZ AÇIKLAMA YAPMADI

Askerlerin tam olarak nereye konuşlandırılacağına ilişkin detaylar verilmezken, söz konusu kuvvetin ağırlıklı olarak Kuveyt'e konuşlandırılacağı ifade edildi. Bu konuda sessizliğini koruyan Pentagonun gün içinde resmi bir açıklama yapması bekleniyor.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, daha önce Kuveyt'e 82'nci Hava İndirme Tümeninden 750 askerin gönderildiğini duyurmuştu. 

Bu sevkiyatla, 82'nci Hava İndirme Tümeninin tamamı Orta Doğu'ya gönderilmiş olacak.

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