ABD Ortadoğu'ya asker yığacak

ABD merkezli Wall Street Journal gazetesinin haberine göre Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a karşı çok sayıda Amerikan askerini Ortadoğu'ya göndereceği iddia edildi.

Amerikan Wall Street Journal haberine göre ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin İran'a karşı Ortadoğu'ya 14 bin asker göndereceğine ilişkin önemli bir iddiada bulundu.

NATO Zirvesi'nin sona ermesinin ardından ABD’de gündeme bomba gibi düşen iddiaya göre Trump yönetimi Ortadoğu’ya çok sayıda asker ve askeri malzeme göndermeyi planlıyor.

WSJ’deki haberde ismi açıklanmayan bir yetkili, Trump yönetiminin 14 bin yeni asker, ondan fazla gemi ve birçok askeri malzemenin sevk edilmesi için plan yaptığını açıkladı.

Yetkili sevkiyatın bu ay içinde gerçekleşmesini beklediğini belirtti.

İran’a karşı konuşlanacak güçle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Ayrıca NATO toplantısı sonrasında böyle bir iddianın gündeme gelmesi ABD'nin Ortadoğu politikasında nasıl bir pozisyon alacağı merak konusu olurken Türkiye'nin ise nasıl bir tavır içinde olacağı da soru işareti olarak akıllara geldi.