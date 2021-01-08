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ABD Savunma Bakan Vekili Miller Washington'daki şiddet olaylarını kınadı

ABD Savunma Bakan Vekili Christopher Miller, dün yaşanan şiddet olaylarının ülke anayasası ile uyuşmadığını ifade ederek, Kongrenin işgal edilmesini kınadı.
ABD Savunma Bakan Vekili Miller Washington'daki şiddet olaylarını kınadı

ABD Kongresinin dün Başkan Donald Trump'ı destekleyen göstericiler tarafından basılmasının ardından, yaşananlara ilişkin tartışmalar devam ediyor.

Miller, yaptığı yazılı açıklamada, yaşanan olayların "kınanmaya değer" ve ABD Anayasası ile uyuşmadığını belirterek, ABD askerlerinin olaylara müdahalesinden gurur duyduğunu ifade etti.

Miller, "Dün cumhuriyetimiz saldırıya uğradı ama vekillerimizin kararlılıkları onları halkı temsil konusundaki işlerinden alıkoyamadı." değerlendirmesinde bulundu.

ABD hükümetini görevini yapmaktan alıkoymaya çalışan girişimin başarısız olduğunu kaydeden Miller, "Demokrasimize karşı yapılan bu saldırıları şiddetle kınıyorum. Ben ve Savunma Bakanlığında liderlik ettiğim insanlar görevimizi yeminimize uygun şekilde yapmaya devam edeceğiz ve geleneksel olarak yaptığımız gibi 20 Ocak'ta Seçilmiş Başkan Joe Biden'a görevi barışçıl bir şekilde devretme sürecini icra edeceğiz." ifadelerini kullandı.

ABD Kongresi, dün, Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu Oylamasını onaylamak üzere toplanırken, ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'ın önünde miting düzenlemişti.

Mitinge katılan on binlerce gösterici daha sonra Kongreye yürümüş ve Kongre binasına girmeye çalışmıştı.

Polisle göstericiler arasında arbedeler yaşanırken, göstericilerden bir kısmı barikatları aşıp Kongre binasına girmişti.

Çıkan çatışmalarda 4 kişinin hayatını kaybettiği, aralarında polislerin de bulunduğu çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

Olaylara müdahale etmek üzere Kongreye Ulusal Muhafızlar sevk edilmiş ve Pentagon tüm Washington Ulusal Muhafızlarını aktif hale getirdiğini duyurmuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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