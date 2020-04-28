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ABD Savunma Bakanlığı ilk kez yayınladı

ABD Savunma Bakanlığı’ndan UFO görüntüleri yayınlayarak, kritik bir açıklamada bulundu. Pentagon, daha önce yayınlanan görüntülerdeki uçan cisimlerle ilgili "tanımlanamayan uçan nesneler" ifadesi kullanıldı.
ABD Savunma Bakanlığı ilk kez yayınladı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), donanma pilotlarının görev sırasında kayda aldıkları UFO (Unidentified Flying Object - Tanımlanamayan Uçan Obje)  olduğu iddia edilen uçan cisimlere ilişkin görüntüleri resmen yayınladı. Pentagon, daha önce özel bir şirket tarafından yayınlanan görüntülerdeki uçan cisimlerle ilgili "tanımlanamayan uçan nesneler" ifadesini kullandı.

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UFO’NUN SIRRI ÇÖZÜLEMİYOR

Onlarca yıldır tartışma konusu olan ve UFO'ların varlığını kanıtladığı iddia edilen fotoğrafların sırrı aradan geçen zamana rağmen hala çözülmüş değil.

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UFO nedir? UFO’nun açılımı ne?

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