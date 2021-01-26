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ABD Senatosu, Blinken’in Dışişleri Bakanlığı görevini onayladı

ABD Senatosu, Antony Blinken’in ABD Dışişleri Bakanlığı görevine gelmesine onay verdi.
ABD Senatosu, Blinken’in Dışişleri Bakanlığı görevini onayladı

ABD Senatosu ABD Başkanı Joe Biden’ın Dışişleri Bakanlığı için Antony Blinken seçimini onayladı. Senato’da yapılan oylamada, Blinken için lehte 78, aleyhte 22 oy kullanıldı. Senato daha önce Ulusal İstihbarat Direktörlüğü için Avril Haines’i, Savunma Bakanlığı için Lloyd Austin ve Hazine Bakanlığı için Janet Yellen’i onaylamıştı.

ANTONY BLINKEN KİMDİR?

Çocukluk yıllarını New York ve Fransa’nın başkenti Paris’te geçiren Antony Blinken, Harvard ve Columbia Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Barack Obama döneminde Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Yardımcısı olarak görev yapan Blinken, 58 yaşında ve 2 çocuk babası.

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