  • BIST 99.193
  • Altın 386,450
  • Dolar 6,9092
  • Euro 7,4669
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 13 °C
SON DAKİKAHDP'li Iğdır, Siirt, Baykan ve Kurtalan belediye başkanları gözaltına alındı
»

ABD Senatosu Uygur Türkleri için sunulan yasa tasarısını onayladı

ABD Senatosu, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türklerine yönelik baskı politikalarından dolayı Çinli yetkililere yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısını onayladı.
ABD Senatosu Uygur Türkleri için sunulan yasa tasarısını onayladı

ABD Senatosu, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türklerine yönelik baskı politikalarından dolayı Çinli yetkililere yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısını onayladı.

Cumhuriyetçi Senator Marco Rubio'nun girişimleriyle Senato'ya sunulan yasa tasarısı oy birliğiyle kabul edildi.

Tasarıda, ABD Başkanı Donald Trump yönetimine, Uygur Türklerine ve diğer Müslüman azınlıklara uygulanan baskı ve şiddetten sorumlu olan bazı Çinli yetkililere yaptırım uygulanması çağrısı yapılıyor.

Ayrıca tasarıda, ABD Dışişleri Bakanlığının bölgedeki insan hakları ihlalleri için bir rapor hazırlaması talep ediliyor.

Söz konusu tasarının bir versiyonu Kasım 2019'da ABD Senatosunda kabul edilmişti. Temsilciler Meclisi ise bazı değişiklikler yaparak tasarıyı Aralık 2019'da tekrar Senato'ya göndermişti.

Rubio'dan ilk yorum
Senato'da da bazı değişikliklere uğrayarak bugün kabul edilen tasarının yakın zamanda Temsilciler Meclisinde yeniden oylanıp, onaylanarak ABD Başkanı Trump'ın onayına sunulması bekleniyor.

Öte yandan tasarının onaylanmasının ardından Twitter hesabından açıklamada bulunan Rubio, "Az önce Çin Komünist Partisi'nin kaba muamelelerinden dolayı sorumlu tutulmasını öngören Uygun İnsan Hakları Yasa Tasarısı'nı Senatodan geçirdik. Tasarı, umarım yarın da Temsilciler Meclisinden geçen ve Başkan Trump'ın imzasını alır." ifadesini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara Barosu'nun Ali Erbaş hakkında suç duyurusu reddedildi14 Mayıs 2020 Perşembe 21:02
  • ABD'de koronavirüs ölümleri 85 bini aştı14 Mayıs 2020 Perşembe 20:04
  • Erzurumspor'da 60 kişi tesislerde karantinaya alındı14 Mayıs 2020 Perşembe 18:15
  • "Genel seçimlere giderken yeni ittifaklar ortaya çıkabilecek"14 Mayıs 2020 Perşembe 17:58
  • "Kredi ekip borç biçmek geride kalmalıdır"14 Mayıs 2020 Perşembe 17:57
  • ABD Başkanı Trump'a dava şoku!14 Mayıs 2020 Perşembe 16:44
  • MİT'in operasyonunda PKK/KCK'nın sözde üst düzey yöneticisi etkisiz hale getirildi14 Mayıs 2020 Perşembe 16:11
  • Astronotlar SpaceX'in insanlı test seferi için karantinaya girdi14 Mayıs 2020 Perşembe 15:46
  • 'e-Devlet'te 5 milyondan fazla miras sorgulaması yapıldı14 Mayıs 2020 Perşembe 15:43
  • Meslek lisesinde ultraviyole ışınlarıyla dezenfeksiyon yapan robot geliştirildi14 Mayıs 2020 Perşembe 15:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti