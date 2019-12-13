ABD Senatosu'nun kararına Türkiye'den art arda sert mesajlar

ABD Senatosu'nun 1915 Ermeni olaylarını "soykırım" olarak tanıyan karar tasarısını kabul etmesine ilişkin Türkiye'den peş peşe sert mesajlar geldi.

ABD Senatosu, 1915 Ermeni olaylarını "soykırım" olarak tanıyan bir karar tasarısını kabul etti. Karara Türkiye'den peş peşe tepkiler geldi.

İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN: YAPTIRIMLAR VE TEHDİTLER...

İletişim Başkanı Fahrettin Altun Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ABD Senatosu'nda kabul edilen 1915 tasarısına tepki gösterdi.

'Kabul edilen tasarı ikili ilişkilerin geleceğini tehlikeye atmaktadır.' diyen Altun, "Yaptırımlar ve tehditler ulusal güvenlik çıkarlarımızı korumaktan vazgeçirmeyecek." ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ İBRAHİM KALIN: YOK HÜKMÜNDEDİR

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Senatosunun 1915 Ermeni olaylarını "soykırım" olarak tanıyan karar tasarısını kabul etmesine ilişkin, "Yok hükmündeki bu karar, siyasi, askeri ve ekonomik hiçbir alanda Türkiye'nin haklı ve kararlı duruşunu etkilemeyecektir." ifadelerini kullandı.

Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"ABD Senatosunun çarpık tarih anlayışını küçük siyasi hesaplarına alet eden kararını şiddetle kınıyor ve reddediyoruz. Yok hükmündeki bu karar siyasi, askeri ve ekonomik hiçbir alanda Türkiye'nin haklı ve kararlı duruşunu etkilemeyecektir."

ÇAVUŞOĞLU: SENATONUN KARARI SİYASİ BİR GÖSTERİDEN İBARETTİR

İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) 50'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Fas'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “ABD Senatosu’nun kararı siyasi bir gösteriden ibarettir. Hukuki bağlayıcılığı ve geçerliliği yoktur.” ifadelerini kullandı.



Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Senatosu’nun 1915 olaylarını sözde ‘Ermeni Soykırımı’ olarak niteleyen yasa tasarısını geçirmesi üzerine sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Çavuşoğlu, “ABD Senatosu’nun kararı siyasi bir gösteriden ibarettir. Hukuki bağlayıcılığı ve geçerliliği yoktur. Tarihi siyasi amaçlar için kullananlar gerçeklerle yüzleşmek istemeyen korkaklardır” diye paylaştı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN ABD SENATOSU'NA 'SÖZDE SOYKIRIM' TEPKİSİ

Dışişleri Bakanlığı'ndan, ABD Senatosu'nda kabul edilen 1915 olaylarıyla ilgili karara ilişkin yapılan açıklamada, "Senato'nun bu kararı, tarihin nasıl siyasileştirilebileceğinin utanç verici örneklerindendir. Ancak, tarihi siyasi amaçları için kullananlar gerçekleri gözardı ederek hedeflerine asla ulaşamayacaktır" denildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "ABD Senatosu'nun 1915 olaylarıyla ilgili 12 Aralık 2019 tarihli kararı her türlü tarih bilincinden ve hukuki temelden yoksundur. Bağlayıcılığı ve geçerliliği de bulunmamaktadır. Senato'nun bu kararı, tarihin nasıl siyasileştirilebileceğinin utanç verici örneklerindendir. Ancak, tarihi siyasi amaçları için kullananlar gerçekleri gözardı ederek hedeflerine asla ulaşamayacaktır" ifadelerine yer verildi.

Kararın aynı zamanda, Türkiye-ABD ilişkilerinin geliştirilmesi yönündeki çabaları da sekteye uğratmayı hedefleyen tahripkar bir teşebbüs olduğu belirtilen açıklamada, "Türkiye'nin bölgesindeki hayati çıkarlarını korumak için verdiği mücadele bu tür haksız ve izansız kararlardan etkilenmeden kararlılıkla devam ettirilecektir" denildi.