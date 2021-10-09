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ABD seyahat kriterini güncelledi: 6 aşıya izin

Amerika Birleşik Devletleri, yurt dışından ülkeye seyahat edecek olanlar için kriterleri güncelledi. Buna göre, Dünya Sağlık Örgütü tarafından "acil kullanım izni alan" aşıları yaptıran kişiler de ülkeye kabul edilecek.
ABD seyahat kriterini güncelledi: 6 aşıya izin

Açıklamayı Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi CDC yaptı. Açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü tarafından yetkilendirilmiş 6 aşının ülkeye giriş kriterlerini karşılayacağı belirtildi.

Dünya Sağlık Örgütü şu ana kadar Biontech, Moderna, Johnson and Johnson, AstraZeneca, Sinopharm ve Sinovac aşılarına "acil kullanım izni" verdi. Böylece bu aşılardan herhangi birini olan kişilerin ABD'ye girmesinin önü açıldı.

ABD daha önce yalnızca Gıda ve İlaç Dairesi FDA'in onayladığı aşıları yaptırmış kişileri ülkeye kabul ediyordu.

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