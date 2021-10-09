ABD seyahat kriterini güncelledi: 6 aşıya izin

Amerika Birleşik Devletleri, yurt dışından ülkeye seyahat edecek olanlar için kriterleri güncelledi. Buna göre, Dünya Sağlık Örgütü tarafından "acil kullanım izni alan" aşıları yaptıran kişiler de ülkeye kabul edilecek.