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ABD televizyonu, harekata ilişkin sahte bombalama görüntüsü için 'pişman'

ABD'li ulusal haber kanalı ABC, silah tanıtımında kaydedilen video görüntüsünü, "Türk ordusu, kuzey Suriye'yi bombalıyor" yalanıyla servis ettiği için "pişman olduğunu" açıkladı.
ABD televizyonu, harekata ilişkin sahte bombalama görüntüsü için 'pişman'

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı aleyhine yürütülen dezenformasyon girişimlerinde, ABD'li haber kanalı ABC, silah tanıtımında kaydedilen görüntüleri harekat sırasında çekilmiş gibi yayımladığı için "pişman" olduğunu açıkladı.

Amerikan haber kanalı ABC'nin silah tanıtımı sırasında kaydedilmiş güçlü patlamaların yer aldığı video görüntülerini, harekat sırasında kaydedilmiş gibi servis etmesine ilişkin ülke basınına açıklama yaptı.

Gizmodo haber sitesine elektronik posta aracılığıyla açıklamada bulunan kanal sözcüsü, Suriye sınırında diye yayımladıkları görüntülerin "doğruluğuna ilişkin şüphe ortaya çıkınca yayımdan kaldırdıklarını" ve "hatadan dolayı pişman olduklarını" belirtti.

Görüntüleri "Suriye'de kıyım" diye sundular

Amerikan ulusal haber kanalı ABC, silah tanıtımı sırasında kaydedilmiş güçlü patlamaların yer aldığı video görüntülerini, harekat sırasında kaydedilmiş gibi çarpıtarak servis etti.

Alt bantta "Suriye'de kıyım" yazılı haberi aktaran sunucu, "Burada yer alan görüntülerde, Türk ordusunun Suriye'nin bir sınır kasabasında Kürt sivilleri bombaladığı görülüyor. Türkiye'nin desteklediği savaşçıların, Amerikan müttefiki olarak DEAŞ'a karşı savaşan Kürtlere karşı korkunç zulüm uyguladığına ilişkin haberler geliyor." ifadesini kullandı.

Haberde kullanılan görüntülerin aslında ABD'de 2017'de gerçekleştirilen bir silah tanıtımı sırasında kaydedildiği anlaşıldı. Televizyon kanalının görüntüleri haber bülteninde kullanmadan önce, cep telefonuyla patlamaları kaydeden insanları montajlayarak videodan çıkardığı anlaşıldı.

 

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