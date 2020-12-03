  • BIST 1.320
  • Altın 466,657
  • Dolar 7,8975
  • Euro 9,5744
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya 7 °C
»

ABD Temsilciler Meclisi, Çinli şirketlerin hisselerini ABD borsalarından çıkarabilecek yasa tasarısını onayladı

ABD Temsilciler Meclisi, denetim standartlarına uymayan bazı Çinli şirketlerin, hisselerini ABD borsalarında listelemelerini engelleyebilecek yasa tasarısını onayladı.
ABD Temsilciler Meclisi, Çinli şirketlerin hisselerini ABD borsalarından çıkarabilecek yasa tasarısını onayladı

ABD'de yayımlanan New York Times (NYT) gazetesine göre, Çinli şirketlerin ABD'deki hisse endekslerinden çıkarılmasına neden olabilecek yasa tasarısı, dün, Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda oylandı.

Mayıs ayında Senatodan geçmesinin ardından Temsilciler Meclisine gelen söz konusu tasarı, genel kurulda oy birliğiyle onaylandı.

ABD Halka Açık Şirketler Muhasebe Gözetim Kuruluna göre, Çinli şirketlerin ülke yasaları uyarınca bazı finansal bilgilerini ülke dışına çıkaramadığı ve denetime açmaması Amerikan düzenleyici standartlarına uymuyor.

Tasarı, yasalaşması için ABD Başkanı Donald Trump'ın önüne gidecek.

Tasarının yasalaşması halinde Alibaba Group Inc. ve Baidu Inc. gibi Çinli şirketlerin ABD borsalarında listelenmesinin önüne geçilebilecek.

Cumhuriyetçi Senatör John Kennedy ve Maryland'den Demokrat Chris Van Hollen tarafından getirilen yasa tasarısı 21 Mayıs'ta ABD Senatosunda oy birliğiyle kabul edilmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kasımda fiyatı en fazla artan ürün domates, en çok düşen ürün limon oldu03 Aralık 2020 Perşembe 10:45
  • Enflasyon rakamları açıklandı03 Aralık 2020 Perşembe 10:04
  • Borsa güne yükselişle başladı03 Aralık 2020 Perşembe 10:03
  • TMSF, Leziz Tarım Ürünleri'ni satışa çıkardı03 Aralık 2020 Perşembe 09:54
  • TMSF, Leziz Tarım Ürünleri'ni satışa çıkardı03 Aralık 2020 Perşembe 09:45
  • Yurt içi piyasalar enflasyon verisine odaklandı03 Aralık 2020 Perşembe 09:04
  • Enflasyon kasımda yüzde 2,3 artarken, yıllık bazda yüzde 14,03 oldu03 Aralık 2020 Perşembe 08:05
  • Yemeksepeti'nden restoranlara 20 milyon TL'lik destek paketi02 Aralık 2020 Çarşamba 15:25
  • Ham çelik üretimi arttı02 Aralık 2020 Çarşamba 13:34
  • Tereyağı ve inek peyniri üretiminde rekor02 Aralık 2020 Çarşamba 11:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti