  • BIST 1.551
  • Altın 410,973
  • Dolar 7,3413
  • Euro 8,7519
  • Ankara 3 °C
  • İstanbul 6 °C
  • İzmir 7 °C
  • Konya 2 °C
»

ABD Temsilciler Meclisi, çocuk yaşta yasa dışı yollarla ülkeye getirilenlere vatandaşlık öngören tasarıyı onayladı

Demokratların oylarıyla kabul edilen tasarı, aynı zamanda insani sebeplerle ABD'ye göç etmiş olan yüz binlerce kişiye de vatandaşlık yolunu açıyor.
ABD Temsilciler Meclisi, çocuk yaşta yasa dışı yollarla ülkeye getirilenlere vatandaşlık öngören tasarıyı onayladı

ABD Temsilciler Meclisi, ülkeye çocuk yaşta yasa dışı olarak getirilen 3 milyon civarında göçmenin yanı sıra 1 milyona yakın illegal tarım işçisine vatandaşlık yolunu açan yasa tasarılarını onayladı.

Demokratların kontrolündeki Temsilciler Meclisi, ülkeye yasa dışı yollarla gelmiş milyonlarca göçmene vatandaşlık yolunu açan önemli bir adım attı.

Mecliste 197 hayır oyuna karşılık Demokratların oylarıyla 228 evet sayısıyla kabul edilen ilk tasarı, sayıları yaklaşık 2 milyonu bulan ve çocuk yaşta ABD'ye yasa dışı şekilde getirilmiş göçmenlerin vatandaş olmalarına imkan tanıyor. Amerikan kamuoyunda "Dreamers" olarak da tanımlanan göçmenlerin belirli koşulları sağlamaları durumunda belirli bir takvime göre vatandaşlıkları mümkün olacak.

Aynı tasarı, ABD'ye çeşitli ülkelerden insani nedenlerle sığınmış olan yüz binlerce göçmenin de vatandaş olabilmelerini öngören maddeler içeriyor.

Kabul edilen ikinci yasa tasarısı ise ülkede yasa dışı olarak çalışan ve sayıları 1 milyonu bulan tarım işçilerinin de belirli koşulları sağlamaları halinde vatandaş olabilmelerine imkan tanıyor.

174 hayır oyuna karşılık 247 evet oyuyla kabul edilen bu tasarı da Demokratların oylarıyla geçmiş oldu.

Her iki tasarının da ABD Başkanı Joe Biden'ın masasına gitmeden önce Senatoda kabul edilmesi gerekiyor ancak tasarıların 50-50 eşitliğin bulunduğu Senatodaki kabul süreçlerinin biraz daha zorlu geçmesi bekleniyor.

Tasarılarla ilgili yazılı açıklama yapan Biden, her iki tasarının da son derece önemli ve seçmenlere vadettiği göçmenlik reformunun birer parçası olduğunu belirtti.

Biden, başkanlık koltuğuna oturduktan sonra göçmenlik yasasında bazı reformlar yapmayı ve yaklaşık 11 milyon göçmene vatandaşlık yolunu açacak düzenlemeleri hayata geçirmeyi vadetmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Twitter da Türkiye'de temsilci atıyor19 Mart 2021 Cuma 09:32
  • Muhtar köy girişine 'yabancılar giremez' tabelası astı; vaka görülmedi19 Mart 2021 Cuma 09:31
  • Sobadan zehirlenen Adnan öldü, anne ve babası ile ablası tedaviye alındı19 Mart 2021 Cuma 09:30
  • 'Dur' ihtarına uymayan otomobildeki 3 kişi de sürücünün kendisi olduğunu söyledi19 Mart 2021 Cuma 09:29
  • Marmara'da aralıklı yağmur ve sağanak bekleniyor19 Mart 2021 Cuma 09:26
  • Kovid-19 salgını nedeniyle ara verilen bölgesel tren seferleri yarın yeniden başlayacak19 Mart 2021 Cuma 09:26
  • Türkiye ve dünya gündemi19 Mart 2021 Cuma 09:25
  • Libya Uluslararası İzleme Komitesi: Seçimlerin adil yapılması elverişli güvenlik ortamı gerektirir19 Mart 2021 Cuma 09:25
  • Cezayir Başbakanı Cerrad, Türkiye’nin Cezayir Büyükelçisi'ni kabul etti19 Mart 2021 Cuma 09:24
  • ABD ile Çin heyetlerinin Alaska toplantısı başladı19 Mart 2021 Cuma 09:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti