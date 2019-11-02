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ABD 'Terörizm 2018 Ülkeler Raporu'nu açıkladı

ABD Dışişleri Bakanlığı, her yıl açıkladığı terörizm ülkeler raporunun 2018 yılına ait versiyonunu yayımladı.
ABD 'Terörizm 2018 Ülkeler Raporu'nu açıkladı

ABD Dışişleri Bakanlığı, her yıl terörizm ülkeler raporu açıklıyor. Raporda terör örgütlerinden, terör örgütlerine destek veren ülkelerden ve terörle yapılan mücadeleler yer alıyor.

RAPORDA YİNE YPG İBARELERİ YOK

Raporun Türkiye bölümünde, Türkiye’nin içeride terör örgütü PKK, dışarıda da terör örgütü DEAŞ ile mücadele ettiği vurgulanırken, PKK'nın diğer terör örgütlerinde de görüldüğü gibi radikal ve aşırıcı ideolojilerle Türkiye sınırları içinde çeşitli terör eylemleri gerçekleştirdiği kaydedildi. PKK'nın Avrupa'da ciddi bir para topladığı ifade edilen raporda, 2016 yılında "Türkiye'nin YPG'yi PKK'nın uzantısı olarak gördüğü" şeklindeki ibarelerin, geçen yıl olduğu gibi bu yılki raporda da yer verilmemesi dikkati çekti.

FETÖ'YA YAPILAN OPERASYONLAR ELEŞTİRİLDİ

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da "Türkiye'nin FETÖ'yü terör örgütü olarak tanımladığı" belirtilen raporda, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen için "sürgünde din adamı" ifadesi kullanıldı. Raporda, FETÖ'nün ABD tarafından terör örgütü olarak tanınmadığı belirtilerek, FETÖ soruşturmaları dolayısıyla yapılan bazı operasyonlar, üstü kapalı eleştirildi.

RAPORDA TÜRKİYE'NİN DEAŞ İLE OLAN MÜCADELEYE KATKILARI YER ALDI

Raporda, Türkiye'nin, 2017 yılında DEAŞ'a karşı düzenlediği operasyonlarda 3 bin 60 DEAŞ militanının öldürülmesi, koalisyona olan katkısı ve hava sahasını açmak suretiyle özellikle DEAŞ'e büyük darbe vurulmasıyla uluslararası terörle mücadelede aktif bir rol aldığına vurgu yapıldı. Ayrıca raporda, Türkiye'nin, DEAŞ'e katılmak için ülkeye giriş yapmak isteyen 145 ülkeden toplam 70 bin kişiye ülkeye giriş yasağı getirdiği ve terör gruplarıyla iltisaklı olduğu tespit edilen 6 bin kişiyi sınır dışı ettiği aktarıldı.

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