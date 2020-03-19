  • BIST 85.577
  • Altın 307,580
  • Dolar 6,4828
  • Euro 7,0388
  • Ankara -1 °C
  • İstanbul 6 °C
  • İzmir 5 °C
  • Konya -2 °C
»

ABD, Türkiye dahil birçok ülkede konsolosluk işlemlerini durdurdu

ABD koronavirüsten dolayı Türkiye dahil birçok ülkede konsolosluk işlemlerini durdurdu.
ABD, Türkiye dahil birçok ülkede konsolosluk işlemlerini durdurdu

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye'deki konsolosluk işlemlerini durdurdu. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

*Son gelişmeler ışığında Türkiye’deki rutin konsolosluk hizmetleri, ikinci bire duyuruya kadar geçici olarak durdurulmuştur.

*Amerikan vatandaşlık hizmetleri Ankara ve İstanbul’da çalışmalarına devam edecektir.

*Sadece gerekli koşulları karşılayan kişilere yönelik olmak üzere acil/insani vize hizmetlerine Ankara ve İstanbul’da sınırlı olarak devam edilecektir.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Meslek liselerinden koronavirüsle mücadeleye büyük katkı19 Mart 2020 Perşembe 06:04
  • Kuzey Makedonya'da koronavirüs nedeniyle OHAL ilan edildi19 Mart 2020 Perşembe 06:03
  • Şirketler üretimlerini tek tek durduruyor19 Mart 2020 Perşembe 06:02
  • Koronavirüs biyolojik silah mı?19 Mart 2020 Perşembe 05:57
  • 7 büyük tekstil markası tüm mağazalarını kapatma kararı aldı19 Mart 2020 Perşembe 05:55
  • Hollanda Sağlık Bakanı koronavirüs oturumunda bayıldı19 Mart 2020 Perşembe 05:53
  • "Koronavirüs havada 3 saat yaşayabiliyor"19 Mart 2020 Perşembe 05:52
  • ABD'nin korona planı ortaya çıktı19 Mart 2020 Perşembe 05:51
  • Eurovision da iptal edildi19 Mart 2020 Perşembe 05:49
  • İran'da 10 bin mahkuma af19 Mart 2020 Perşembe 05:46
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti