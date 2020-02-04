ABD Türkiye'yi desteklediğini açıkladı

ABD, Türkiye'nin saldırılara verdiği meşru karşılığı desteklediğini bildirdi.

İdlib'te Rejim güçleri tarafından Türk askerlerine yapılan saldırısı sonrasında 7 askerimiz ve 1 sivil şehit olmuştu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da karşılık olarak 54 Rejim hedefinin ateş altına alındığını ve 76 Rejim mensubu askerin etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

ABD'den Türkiye'ye başsağlığı ve destek mesajı geldi.

ABD, İdlib'de hayatını kaybeden Türk askerleri için taziyede bulunurken, Türkiye'nin saldırılara verdiği meşru karşılığı desteklediğini bildirdi.

"ABD, YERSİZ VE ACIMASIZ SALDIRILARI KINIYOR"

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Suriye rejiminin açtığı ateş sonucu İdlib'de şehit olan Türk askerleri ve bölgedeki gelişmelere ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "ABD, Esad rejimi, Rusya, İran ve Hizbullah'ın İdlib halkına yönelik sürekli, yersiz ve acımasız saldırılarını kınıyor." ifadelerini kullandı.

Söz konusu saldırılarda "İdlib'de koordinasyon ve gerginliğin azaltılması için bulunan" Türk askerinin de hayatını kaybettiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Bu tür eylemlerin karşısında NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanında duruyoruz ve hayatını kaybeden (askerler) için Türk hükümetine taziyelerimizi gönderiyoruz. Türkiye'nin meşru kendini savunma eylemlerini tamamıyla destekliyoruz. Bu konu hakkında Türk hükümeti ile görüş alışverişinde bulunuyoruz."

ACİL ATEŞKES ÇAĞRISI YAPILDI

Acil ateşkes çağrısı Rusya, İran, Hizbullah ve Esed rejiminin "istikrar bozucu" eylemlerinin Suriye'de ateşkesin oluşturulması ve Suriye'nin kuzeyinde yerinden edilen yüz binlerce Suriyelinin güvenli bir şekilde geri dönüşünü engellediği vurgulanan açıklamada, "Acil bir ateşkes" ve insani yardım kuruluşlarına ihtiyaç sahiplerine ulaşması için tam erişim verilmesi çağrısı yapıldı.

Açıklamada, ayrıca "ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin, 2254 sayılı kararının tüm ülkede İdlib de dahil olmak üzere ateşkesin sağlanması dahil, tüm gerekliliklerini yerine getirene kadar Esad rejiminin uluslararası topluma yeniden entegrasyonunu engellemek için ABD elinden geleni yapacaktır." mesajı verildi.

İNGİLTERE SALDIRIYI KINAMIŞTI

İngiltere’nin Orta Doğu’dan Sorumlu Devlet Bakanı Andrew Murrison, Esad rejimin Türk askerlerini şehit ettiği saldırıyı kınadı.

Murrison, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Esed rejimin İdlib’deki saldırılarını ve Suriyeli siviller ile Türk askerlerinin kabul edilemez can kayıplarını kınıyorum." ifadelerini kullandı.

İngiliz bakan, ayrıca Suriye ve destekçisi Rusya’dan ateşkese uymalarını ve tansiyonu düşürecek acil adımlar atmalarını da istedi.