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ABD, USS Nimitz uçak gemisini Orta Doğu'dan çekti

Pentagon Sözcüsü John Kirby, İran ile yaşanan gerilimlerden dolayı yaklaşık 9 aydır Orta Doğu'da bulunan ABD Donanmasına bağlı USS Nimitz Uçak gemisinin Hint-Pasifik Kuvvetlerinin (INDO-PACOM) operasyon bölgesine sevk edildiğini açıkladı.
ABD, USS Nimitz uçak gemisini Orta Doğu'dan çekti

Kirby, Pentagon'da düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 

Sözcü, "USS Nimitz Uçak Gemisi Görev Grubu, Merkez Kuvvetler (CENTCOM) bölgesinden ayrılarak INDO-PACOM bölgesine geçti." ifadesini kullandı.

Bir gazetecinin sorusu üzerine Kirby, bu geminin yerine başka bir uçak gemisinin Orta Doğu'ya gönderilmesi konusunda bir planlarının olmadığını belirtti.

Uçak gemisinin Orta Doğu'dan çekilmesinin stratejik bir nedeninin bulunmadığını savunan Kirby, geminin gerektiğinden fazla süredir denizde olduğunu ve ABD'ye döneceğini kaydetti.

İran ile artan gerilim üzerine gemi, beraberindeki muhrip ve denizaltılarla yaklaşık 9 ay önce bölgeye sevk edilmişti.

Geminin bölgeden çekilirken yerine yeni bir geminin gönderilmemiş olması, Joe Biden yönetimin İran'a yönelik gerginliği azaltma çabası olarak yorumlanıyor.

Pentagon'daki tüm danışma kurullarının üyeleri görevden alındı
Kirby, özellikle de eski Başkan Donald Trump döneminin sonlarına doğru çok sayıda atama yapılan bakanlıktaki 42 danışma kurulunun tüm üyelerinin 16 Şubat'a kadar istifalarını sunmalarının istendiğini bildirdi.

Bakan Lloyd Austin'in bu kurulların akıbeti, yapıları ve üyelik koşullarını gözden geçireceğini belirten Kirby, son dönemde yapılan çok sayıda atamaya ilişkin de "Bakan, son zamanlarda savunma danışma kurullarına yapılan atamaların hızından oldukça kaygılıydı. Bu inceleme süreci bu danışma kurullarının amaçlarına ve bunların Bakanlığa en iyi tavsiyelerde bulunmasını sağlamaya da bakacak." diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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