  • BIST 99.895
  • Altın 277,224
  • Dolar 5,7233
  • Euro 6,3728
  • Ankara 10 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 8 °C
»

'ABD üssü bulunduran ülkeleri vururuz'

İran Silahlı Kuvvetler Sözcüsü Şekarçi, olası bir çatışma durumunda ABD üslerinin bulunduğu ülkeleri vurmakla tehdit etti.
'ABD üssü bulunduran ülkeleri vururuz'

Fars Haber Ajansı'na konuşan İran Silahlı Kuvvetler Sözcüsü General Sözcüsü Şekarçi, "İran'a yönelik bir saldırganlık tutumu karşısında, ABD’yi ve müttefiklerini hedefleme yeteneğine ve iradesine sahibiz" dedi.

Olası bir savaş durumunda ABD ve müttefiklerine ait her toprağın, her noktanın tehdit altında olacağını belirten Şekarçi, İran'ın bunu yapabilme yeteneğine sahip olduğunu kanıtladığını belirtti.

Şekarçi açıklamasında, "Bir ülke olası bir savaşa doğrudan katılmasa da, topraklarında düşmanı ağırlarsa o ülkeyi düşman toprağı olarak göreceğiz" ifadelerini kullandı.

İran hiçbir zaman bir savaş çıkarmak için kışkırtıcı taraf olmayacağını söyleyen Şekarçi, birilerinin stratejik bir hata yaparak savaş başlatması halinde, coğrafi bir alan üzerindeki en kırıcı ve en güçlü tepkiyle karşı karşıya kalacağını belirtti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Muğla'da deprem05 Kasım 2019 Salı 09:15
  • İhbar edene 10 milyon lira ödül: Kimliği kesinlikle açıklanmayacak05 Kasım 2019 Salı 09:00
  • Bu da PKK’nın ‘Hıristiyan taburu’05 Kasım 2019 Salı 08:59
  • Özel plan hazırlanıyor05 Kasım 2019 Salı 08:47
  • Kuraklık tehlikesi05 Kasım 2019 Salı 08:44
  • ABD'de ortalık karıştı!05 Kasım 2019 Salı 08:36
  • Terör örgütü yöneticilerini ihbar edene 10 milyon liraya kadar ödül05 Kasım 2019 Salı 08:35
  • Kaçak yapılara ilk kepçe05 Kasım 2019 Salı 08:31
  • Türk istihbaratı, Bağdadi'nin ablasını Suriye'de yakaladı05 Kasım 2019 Salı 08:26
  • 81 ilde hız denetimi: 20 bin 862 hız ihlali belirlendi05 Kasım 2019 Salı 08:24
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti