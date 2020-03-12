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ABD üssüne yapılan saldırıda 3 personel öldü

Irak'taki ABD üssüne yapılan saldırıda 2 ABD'li ve 1 İngiliz personel hayatını kaybetti.
ABD üssüne yapılan saldırıda 3 personel öldü

Irak'taki ABD'nin Taci Askeri Üssü'ne 10 adet katyuşa füzesiyle saldırı düzenlenmişti.

ABD öncülüğündeki DEAŞ Karşıtı Koalisyon Sözcüsü Albay Myles Caggins, "Koalisyon, 11 Mart'ta yerel saatle akşam 07.35'te 15 küçük roketin, Irak'taki koalisyon kuvvetlerinin bulunduğu Taci Kampı'na atıldığını teyit ediyor. Saldırıyla ilgili değerlendirme ve soruşturma devam ediyor." ifadesini kullandı.

2 ABD ASKERİ VE 1 İNGİLİZ ÖLDÜ

Caggins, saldırıda ölü ve yaralı olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşmazken, Amerikan medyasına konuşan ABD'li yetkililer, 2 ABD askerinin yanı sıra 1 İngiliz'in öldüğünü ve 11 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

SALDIRI İRAN'A YAKIN GRUPLARCA YAPILMIŞ OLABİLİR

Saldırının, Katyuşa roketleriyle düzenlediğini bildiren yetkililer, DEAŞ'ın elinde bu silahların bulunmadığına, söz konusu saldırının da İran'a yakın gruplarca yapılmış olabileceğine dikkat çekti.

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