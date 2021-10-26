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ABD ve diğer ülkelerin büyükelçilikleri geri adım attı: İç işlerinize karışmayız

ABD ve diğer bazı ülkelerin Ankara büyükelçilikleri, diplomatların bulunduğu ülkelerin kanun ve nizamlarına riayet etmesini öngören Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine riayet edildiğini açıkladı.
ABD ve diğer ülkelerin büyükelçilikleri geri adım attı: İç işlerinize karışmayız

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin, Twitter hesabından yapılan açıklamada, "ABD, 18 Ekim tarihli açıklamaya ilişkin bazı sorunların yöneltilmesi vesilesiyle, Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine riayet etmeyi teyit eder." ifadesini kullanıldı.

Osman Kavala açıklamasına imza atan Kanada, Finlandiya, Danimarka, Hollanda, İsveç, Norveç ve Yeni Zelanda Ankara'daki resmi büyükelçilik hesabından ya da büyükelçinin şahsi hesabından açıklamayı paylaşırken, bazı ülkeler ise ABD'nin açıklamasını retweet ederek aynı görüşü paylaştıklarını kaydetti.

Almanya ve Fransa da Viyana Sözleşmesi açıklamasına katıldı 
Almanya ve Fransa'nın Ankara büyükelçilikleri de ABD Büyükelçiliğinin Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine riayet edildiği açıklamasını retweet ederek, aynı görüşü paylaştı.

İki ülkenin Ankara'daki resmi büyükelçilik Twitter hesaplarından, ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinin yaptığı "ABD, 18 Ekim tarihli açıklamaya ilişkin bazı sorunların yöneltilmesi vesilesiyle, Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine riayet etmeyi teyit eder." paylaşımı retweet edildi.

Almanya ve Fransa'nın da açıklamayı paylaşmasıyla Osman Kavala açıklaması yapan 10 ülkenin tamamı geri adım atmış oldu.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, bugün yaptığı paylaşımda, diplomatların, bulunduğu ülkelerin kanun ve nizamlarına riayet etmesini öngören Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine riayet edildiğini açıklamıştı.

Bu paylaşımın ardından Osman Kavala açıklamasına imza atan Kanada, Finlandiya, Danimarka, Hollanda, İsveç, Norveç ve Yeni Zelanda, Ankara'daki resmi büyükelçilik hesabından ya da büyükelçinin şahsi hesabından açıklamayı paylaşmış, bazı ülkeler ise ABD'nin açıklamasını retweet ederek aynı görüşü paylaştıklarını kaydetmişti.

41. madde, diplomatlara bulunduğu ülkenin yasalarına saygı duymayı şart koşuyor
Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Konvansiyonunun 41. maddesi, bir diplomata, bulunduğu ülkenin yasalarına ve düzenlemelerine saygı duymayı şart koşuyor.

Maddede, "Kabul eden devletin kanunlarına ve nizamlarına riayet etmek, ayrıcalıklarına ve bağımsızlıklarına halel gelmeksizin, bu gibi ayrıcalıklardan ve bağışıklıklardan yararlanan her şahsın görevidir. Anılan devletin iç işlerine karışmamak da bu şahısların keza görevidir." ifadeleri yer alıyor.

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