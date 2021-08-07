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ABD ve İngiltere'den vatandaşlarına: Afganistan'ı derhal terk edin

Afganistan'da şiddet olaylarının artması nedeniyle ABD ve İngiltere'nin Kabil Büyükelçilikleri, Afganistan'daki vatandaşlarından, bulabildikleri tüm uçuşları kullanarak en acil şekilde bu ülkeyi terk etmelerini istedi.
ABD ve İngiltere'den vatandaşlarına: Afganistan'ı derhal terk edin

ABD Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, ABD vatandaşlarının mevcut ticari uçuş seçeneklerini kullanarak Afganistan'ı derhal terk etmesini istedikleri bildirildi.

Güvenlik koşulları ve azaltılmış personel sayısı göz önüne alındığında, büyükelçiliğin Afganistan'daki ABD vatandaşlarına yardım etme kabiliyetinin son derece sınırlı olduğu ifade edilen açıklamada, ABD vatandaşlarına Afganistan'a seyahat etmeme uyarısında da bulunuldu.

Öte yandan İngiltere Büyükelçiliği de İngiliz vatandaşlarından, böyle kriz döneminde yardım beklememelerini ve en kısa zamanda Afganistan'ı terk etmelerini istedi.

Açıklamada, güvenlik tehditleri nedeniyle büyükelçilik personelinin de başkent Kabil dışına seyahat etmemesi uyarısı yapıldı.

Öte yanda Taliban militanları, ilk kez Afganistan'da bir vilayet merkezini dün öğle saatlerinde kontrol etmişti.

TALİBAN'IN İLERLEYİŞİ ARTTI

ABD’nin Afganistan'dan çekilme kararı alması ve Afgan yönetiminin Taliban’la barış görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Taliban saldırıları hız kazandı.

Taliban, hazirandan ayından itibaren onlarca ilçeyi ele geçirdikten sonra kuşatmaya aldığı vilayet merkezlerine yöneldi.

Ülkenin İran sınırındaki Nimruz vilayet merkezi Zaranc, Taliban’ın ele geçirdiği ilk vilayet merkezi oldu.

Güneyde Helmand, kuzeyde Cüzcan ve batıda Herat vilayet merkezleri de Taliban’ın şiddetli saldırıları altında.

Taliban, Afganistan topraklarının yüzde 80’den fazlasını kontrol ettiğini iddia ediyor.

Zaman zaman savaş uçaklarıyla Afgan ordusuna destek veren ABD’nin askeri faaliyetleri ay sonunda bitecek.

BM’ye göre Taliban saldırıları ve çatışmalarda son bir ayda binden fazla sivil hayatını kaybederken Afganistan Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu mayıs ayı başından ağustosa kadar yaklaşık 1 milyon sivilin evlerinden olduğunu açıkladı.

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