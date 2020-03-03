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ABD ve İtalya'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor

ABD ve İtalya'da koronavirüs bilançosu artıyor. ABD'de 6'ya ve İtalya'da Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 52'ye yükseldi.
ABD ve İtalya'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor

Koronavirüs dünya genelinde can almaya devam ediyor. Dünya genelinde vaka sayısı 90 bine yaklaşırken, 3 bini aşkın kişi corona virüs nedeniyle yaşamını yitirdi. 

ABD'DE ALTINCI ÖLÜM

ABD'nin Washington eyaletinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 6'ya çıktı.

Washington eyaleti sağlık yetkilileri, yeni tip korona virüs kaynaklı 4 ölümün daha yaşandığını ve virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 6'ya yükseldiğini açıkladı.

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