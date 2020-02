ABD ve Rus devriyelerinin it dalaşı: Gerilim dolu anlar kameralarda

Suriye’den gelen görüntüler son görüntüler dünyada büyük yankı uyandırdı. Kamışlı’da ABD askerleri kullandıkları zırhlı aracı Ruslara ait zırhlı aracın önüne kırdı. O anlar an be an görüntülendi.