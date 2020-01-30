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ABD Vuhan'daki personel ve vatandaşlarını tahliye etti

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, ABD vatandaşlarına Çin ve özellikle Vuhan bölgesine gitmemesi uyarısında bulundu.
ABD Vuhan'daki personel ve vatandaşlarını tahliye etti

ABD Dışişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını sonrasında Çin'de bulunan personel ve sivil vatandaşlarını ülkeden tahliye ettiklerini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Çin'in Vuhan kentinde başlayan ve tüm dünyayı alarma geçiren yeni tip koronavirüs sebebiyle yapılan tahliyelere ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

İçlerinde Amerikan diplomatların ve vatandaşların bulunduğu Vuhan'dan kalkan bir uçağın California eyaletine iniş yaptığını aktaran Ortagus, uçaktaki yolcuların havaalanında tıbbi tetkikten geçtiğini ifade etti.

Ortagus, ülke dışında ve içinde Amerikan vatandaşlarının sağlığını korumak adına gerekli tüm tedbirlerin alındığına dikkati çekerek, ABD vatandaşlarına Çin ve özellikle Vuhan bölgesine gitmemesi uyarısında bulundu.

Yeni tip koronavirüs salgını
Yeni tip koronavirüs, ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilmişti.

Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık 2019'da kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Ülkede yeni tip koronavirüse yönelik bilimsel çalışmalarda, virüsün genetik dizininin Çin'e özgü yarasa ve yılan türlerinden kaynaklandığına dair ilk sonuçlar elde edilmiş, daha sonra salgın sona erinceye kadar ülkede yabani hayvan ticareti yasaklanmıştı.

Virüsün kısa sürede Vuhan'dan diğer kent ve eyaletlere sıçraması nedeniyle 22 Ocak'tan bu yana başta Vuhan olmak üzere, Hubey eyaletine bağlı irili ufaklı 17 kentte toplu ulaşım durdurulmuştu.

Virüsün Avrupa ülkeleri Almanya ve Fransa'da görüldüğü de bildirilmişti.

Ülkede can kaybı 132'ye, virüs bulaşan hasta sayısı 5 bin 974'e, müşahede altındaki hasta sayısı 59 bin 990'a çıktı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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