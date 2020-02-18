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ABD yeni füzeyi test etti

ABD, Kaliforniya eyaletindeki San Diego kıyılarında nükleer başlık taşıyabilen Trident II (D5LE) tipi balistik füzeyi başarıyla test ettiğini bildirdi.
ABD yeni füzeyi test etti

ABD Donanması, önceki gün Trident II (D5LE) tipi nükleer başlık taşıyabilen balistik füzeyi test etti. Füzenin Ohio sınıfı balistik füze denizaltısı USS Maine'den (SSBN-741) fırlatıldığı bilgisi verilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bugünün planlanmış testi, ömrü uzatılmış Trident II (D5LE) Stratejik Silah Sistemi'nin (SWS) performans beklentilerini doğruladı ve sistemin güvenilirliği, tamlığı ve performans faktörleri hakkında ek veriler toplandı. Bu deneme, Trident II (D5 ve D5LE) stratejik silah sisteminin 178 başarılı denemelerine işaret ediyor."

ABD Donanması'na göre, başlangıçta ömrü 2024'te tükenecek şekilde tasarlanan Trident II stratejik silah sisteminin ömrü, son zamanlarda 2040'ların sonlarına kadar çalışacak şekilde uzaltıldı.

Trident II füzeleri, ABD Hava Kuvvetleri'nin kıtalararası balistik füzeleri ve nükleer bombardıman uçaklarıyla birlikte ABD'nin nükleer caydırıcılığının yaklaşık yüzde 70'ini oluşturuyor.

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