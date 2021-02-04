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ABD yönetimi Myanmar'a yaptırımlar konusunu 'öncelikli' olarak değerlendiriyor

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ordunun darbe yaptığı Myanmar'a yönelik yeniden yaptırım uygulanması konusuna yakından baktıklarını ve kısa süre içinde kararlarını açıklayacaklarını bildirdi.
ABD yönetimi Myanmar'a yaptırımlar konusunu 'öncelikli' olarak değerlendiriyor

ABD'de Joe Biden yönetimi, ordunun darbe yaptığı Myanmar'a ilişkin yaptırım sürecinin sonuna yaklaşıyor.

Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, günlük basın brifinginde konuya ilişkin değerlendirmelerinin sürdüğünü ve yönetimin bu konuda adım atmaya yakın olduğunu vurgulayarak "Şu anda tam bir takvim söyleyemem ama bu konu bizim bir öncelik konusu. Muhtemel yaptırımları ve ne gibi adımlar atılabileceğini hızlı bir şekilde değerlendiriyoruz." ifadesini kullandı.

Dün ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Myanmar'daki sürecin bir "askeri darbe" olduğu resmen tescil edilmişti.

ABD yasalarına göre yönetim, bir darbe olduğunu resmen tescil ettiği ülkelere askeri yardımlarını kesmek zorunda.

ABD yönetimi Myanmar'daki askeri darbeyi kınamıştı. Başkan Biden, "Myanmar'da Aung San Suu Çii ve diğer sivil yetkililerin gözaltına alınması, ulusal sıkıyönetim ilan edilmesi, Myanmar'ın demokrasiye geçişine ve hukukun üstünlüğüne doğrudan bir saldırıdır." ifadesini kullanmıştı.

Myanmar'daki askeri darbe
Myanmar ordusunun yayın organından yapılan açıklamada, pazartesi sabah saatlerinde gözaltıların ardından darbe yapıldığı duyurulmuştu.

Ülke idaresinin Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing'in elinde olduğu, darbenin 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddiaları üzerine gerçekleştirildiği belirtilmişti.

Darbenin ardından ülkede olağanüstü hal ilan edildiğini açıklayan ordu, Myanmar'ın bir seneliğine askeri yönetimle idare edileceğini bildirmişti. İktidar partisi, halka, ordunun yönetime el koymasına karşı çıkma ve askeri diktatörlüğe dönülmesine izin vermeme çağrısında bulunmuştu.

Seçim Komisyonu, 29 Ocak'ta iktidardaki Aung San Suu Çii'nin partisinin zaferiyle sonuçlanan seçimde hile yapıldığı iddialarını reddetmişti. Myanmar ordusu, seçimlerde ana muhalefetteki Birlik İçin Dayanışma ve Kalkınma Partisini (USDP) desteklemişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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