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ABD yönetimi TikTok ve WeChat'i pazar günü yasaklayacak

ABD'de "ulusal güvenliği koruma" gerekçesiyle sosyal medya uygulamaları TikTok ve WeChat 20 Eylül'den itibaren ülkede indirilmesi yasaklanacak.
ABD yönetimi TikTok ve WeChat'i pazar günü yasaklayacak

ABD Ticaret Bakanlığı, "ulusal güvenliği koruma" gerekçesiyle Çinli şirketlere ait sosyal medya uygulamaları TikTok ve WeChat'in 20 Eylül'den itibaren ülkede indirilmesinin yasaklanacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Çin Komünist Partisi'nin ABD'nin ulusal güvenliğini, dış politikasını ve ekonomisini tehdit etmek için bu uygulamaları kullandığı kaydedildi.

Bu uygulamalara erişimin ortadan kaldırılması ve işlevlerinin önemli ölçüde azaltılmasıyla ABD'deki kullanıcıların korunacağına işaret edilen açıklamada, TikTok ve WeChat'in oluşturduğu tehditlerin aynı olmasa da benzer olduğu aktarıldı.

Açıklamada, her iki uygulamanın da kullanıcılardan konum, tarama ve arama geçmişleri de dahil olmak üzere veri topladığı belirtilerek, söz konusu şirketlerin Çin Komünist Partisi'nin istihbarat servisleriyle zorunlu iş birliği içinde olduğu ifade edildi.

Bakanlığın açıklamasında "Bu durum WeChat ve TikTok kullanımının ulusal güvenliğimiz için kabul edilemez riskler oluşturmasına neden oluyor." değerlendirmesine yer verildi.

TikTok ve WeChat'in ABD'de indirilmesinin 20 Eylül'den itibaren yasaklanacağı kaydedilen açıklamada, bu uygulamaların mobil uygulama mağazaları aracılığıyla para transferi ve ödeme hizmet sağlamasına izin verilmeyeceği bildirildi.

Açıklamada, 12 Kasım'a kadar ulusal güvenliğe yönelik endişelerin giderilmesi halinde ABD Başkanı Donald Trump'ın yasakları kaldırılabileceğine işaret edildi.

ABD Başkanı Trump, 3 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, ABD'deki kolu herhangi bir Amerikan şirketine satılmadığı takdirde Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'u yasaklayacağını duyurmuştu.

Trump, 6 Ağustos'ta ise ABD'li kişi veya kuruluşların Çinli şirketlere ait sosyal medya uygulamaları TikTok ve WeChat ile herhangi bir iş yapmasını yasaklamaya yönelik 2 kararname imzalamıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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