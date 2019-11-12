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ABD-YPG yan yana

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın Trump'la yapacağı görüşme öncesinde Suriye'de bulunan ABD askerleri yine YPG'li teröristlerle yan yana poz verdi, açıklama yaptı.
ABD-YPG yan yana

ABD'nin Suriye'de yürüttüğü ikili politika devam ediyor. Bir yandan Türkiye'ye destek açıklamaları yapılırken; diğer yandan da YPG'li teröristlerle birlikte çalışmaya devam ediyorlar.

ORTAK AÇIKLAMA YAPTILAR

ABD'nin Suriye'de görevli komutanlarından Albay Myles B. Caggins, YPG'li terörist Mustafa Bali'yle dün ortak açıklama yaptı.

İkili yan yana durup kameralar karşısında konuştu.

GÜNDEM PETROL

ABD adına açıklama yapan Caggins, DEAŞ'ın ekonomik anlamda bitirilmesi için YPG'yle petrol konusunda ortak çalışacaklarını da belirtti.

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