  • BIST 1.402
  • Altın 467,245
  • Dolar 7,7600
  • Euro 9,4941
  • Ankara 2 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 8 °C
  • Konya 6 °C
»

ABD'de 10 eyalet, internet reklamlarında 'tekelcilik' suçlamasıyla Google'a dava açtı

ABD'de 10 eyaletin başsavcıları, reklam sektöründeki "rekabete aykırı pratikleri" nedeniyle internet şirketi Google aleyhine dava açtı.
ABD'de 10 eyalet, internet reklamlarında 'tekelcilik' suçlamasıyla Google'a dava açtı

Teksas Başsavcısı Ken Paxton öncülüğünde Arkansas, Idaho, Indiana, Kentucky, Mississippi, Missouri, Kuzey Dakota, Güney Dakota ve Utah başsavcılarının imzasıyla açıklan kamu davasında davacılar, Google'ın internet reklamlarındaki "tekelci gücünü" kullanarak fiyatları kontrol ettiğini ve rekabeti engellediğini ileri sürdü.

Google'dan "mahkemede kendimizi güçlü şekilde savunacağız" açıklaması
Başsavcı Paxton, konuyla ilgili kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bir deve dönüşen bu şirket gücünü piyasayı manipüle etmek, rekabeti yok etmek ve siz tüketicilere zarar vermek için kullanmaktadır." ifadelerini kullandı.

Google ise yayımladığı açıklamada, Paxton'ın iddialarını "temelsiz" olarak niteleyerek, internet reklam fiyatlarının son 10 yılda düştüğünü, bunun rekabetçi bir piyasanın işareti olduğunu vurguladı.

Açıklamada, "Bu temelsiz iddialar karşısında mahkemede kendimizi güçlü şekilde savunacağız." ifadesine yer verildi.

Başsavcı Paxton, ABD'deki 50 eyalet ve bölge yönetiminin, Eylül 2019'da Google'ın iş pratiklerindeki tekelci yönelim olup olmadığını soruşturmak üzere kurduğu partiler üstü koalisyona öncülük etmişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Konut Fiyat Endeksi ekimde yüzde 2,2 arttı16 Aralık 2020 Çarşamba 16:29
  • Bakan Pakdemirli: Yusufeli Barajı, ekonomiye yılda 1 milyar 500 milyon lira katkı sağlayacak16 Aralık 2020 Çarşamba 15:08
  • Makine ihracatı 11 ayda 15,3 milyar dolar oldu16 Aralık 2020 Çarşamba 11:49
  • Avustralya ve Çin arasındaki ticari gerilim DTÖ'ye taşınıyor16 Aralık 2020 Çarşamba 11:49
  • Konya'nın savunma sanayisi ihracatı yüzde 144 arttı16 Aralık 2020 Çarşamba 11:48
  • Şanlıurfa'da 2 milyon tonluk mısır rekoltesi beklentisi16 Aralık 2020 Çarşamba 11:47
  • Taşköprü sarımsağı 'karekod'la satılacak16 Aralık 2020 Çarşamba 11:46
  • Üreticiler 'çiğ süt tavsiye fiyatına litre başına 30 kuruş destek'ten memnun16 Aralık 2020 Çarşamba 11:46
  • Sakarya 3,9 milyar dolarlık ihracatıyla 47 ilin toplamını 'solladı'16 Aralık 2020 Çarşamba 11:45
  • Çin'e giden ihracat treni İpek ve Baharat yolunu yeniden canlandıracak16 Aralık 2020 Çarşamba 11:44
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti