  • BIST 110.022
  • Altın 366,939
  • Dolar 6,7790
  • Euro 7,6701
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 21 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 18 °C
»

ABD'de 43 bin ulusal muhafız görevlendirildi

ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti ile öldürülmesinin ardından ülke geneline yayılan protestolar devam ediyor.
ABD'de 43 bin ulusal muhafız görevlendirildi

ABD'de siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan ve ülke geneline sıçrayan protestolar 12'inci gününe girerken, 34 eyalette 43 binden fazla ulusal muhafızın protestolara karşı görevlendirildiği bildirildi. 

National Guard (Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Muhafızları) Twitter hesabından yapılan açıklamada, ''Bugün, 34 eyalette ve (Washington) D.C.'de 43 bin 300'den fazla ulusal muhafız, devam eden sivil kargaşaya karşı polislere yardımcı oluyor.'' ifadesi kullanıldı. 

Açıklamada, 37 binden fazla ulusal muhafız ve havacının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye destek verdiği belirtildi.

IRKÇILIK TARTIŞMALARI YENİDEN ALEVLENDİ

46 yaşındaki George Floyd'un geçen hafta pazartesi günü dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis’te polisler tarafından gözaltına alınırken bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması sonucu hayatını kaybetmesi, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti ve ırkçılık tartışmalarını tekrar alevlendirmişti.

Protestolar, olayların başladığı Minneapolis'ten ülke genelinde pek çok kente sıçramış, birçok eyalette ulusal muhafızlar görevlendirilmişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Soylu'dan Meclis'teki protestolara tepki06 Haziran 2020 Cumartesi 18:51
  • THY'den dış hat iptalleri06 Haziran 2020 Cumartesi 18:50
  • Libya ordusu Sirte'nin batısındaki Vişke beldesinde kontrolü sağladı06 Haziran 2020 Cumartesi 16:23
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yılda 1,5 milyar lira katkı sağlayacak06 Haziran 2020 Cumartesi 16:16
  • Alman Die Welt gazetesinden Türk SİHA'lara övgü06 Haziran 2020 Cumartesi 15:08
  • Kars'ta acıkan bozayı mahalleye inerek yiyecek aradı06 Haziran 2020 Cumartesi 14:07
  • BELTUR kafe ve restoranları 8 Haziran'da hizmete açılacak06 Haziran 2020 Cumartesi 14:06
  • Şehit Piyade Uzman Onbaşı Zengin Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı06 Haziran 2020 Cumartesi 14:04
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit ailesine başsağlığı diledi06 Haziran 2020 Cumartesi 14:04
  • Pakistan'da Kovid-19 kaynaklı en yüksek ölüm kayda geçti06 Haziran 2020 Cumartesi 14:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti