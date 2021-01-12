  • BIST 1.536
  • Altın 445,023
  • Dolar 7,4533
  • Euro 9,0555
  • Ankara 10 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 5 °C
»

ABD'de 9 milyona yakın kişiye Kovid-19 aşısı yapıldı

Amerikan hükümeti, eyaletlere şu ana kadar 25 milyon doz aşı dağıttı.
ABD'de 9 milyona yakın kişiye Kovid-19 aşısı yapıldı

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı şimdiye kadar 9 milyona yakın Amerikalının aşılandığını duyurdu.
CDC, henüz eyaletlerdeki koronavirüs salgınını yavaşlatacak seviyeye ulaşmasa da ülke genelinde birinci doz aşı yapılanların sayısının 8 milyon 987 bini geçtiğini açıkladı.

Yapılan aşı miktarı Amerikan hükümetinin şu ana kadar eyaletlere paylaştırdığı 25 milyon doz aşının yaklaşık üçte birine karşılık gelirken, eyalet yönetimleri bir an önce daha fazla aşı tedarik etmenin yollarını araştırıyor.

Michigan Valisi Gretchen Whitmer, dün yaptığı başvuru ile Pfizer ve ortağı BioNTech tarafından üretilen 100 bin doz aşıyı doğrudan satın alabilmek için Trump yönetiminden izin istedi.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio da gazetecilere verdiği demeçte, federal hükümet daha fazlasını göndermezse şehrin aşı dozlarının bitebileceğini söyledi ve ocak ayı sonuna kadar 1 milyon New Yorkluyu aşılayacağına söz verdiğini belirtti.

New York başta olmak üzere New Jersey, California gibi eyaletlerde bazı alışveriş merkezleri, okullar ve spor salonları aşı merkezlerine dönüştürülürken, günlük vakaların en yüksek seyrettiği eyaletlerden Teksas ve Florida'da, aralık sonundan bu yana 65 yaş üstü Amerikalılara aşı yapılıyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar11 Ocak 2021 Pazartesi 09:02
  • Bakan Varank: 'Virüs benzeri parçacıklara' dayalı aşı çalışmasında önemli bir aşamaya geldik10 Ocak 2021 Pazar 11:41
  • Bilim Kurulu Üyesi Kara: Aşıda tereddüt yaşamazsak maskesiz hayat daha erken olur10 Ocak 2021 Pazar 10:14
  • Beyin ölümü gerçekleşen hastanın organları 3 kişiye umut oldu09 Ocak 2021 Cumartesi 17:22
  • Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar09 Ocak 2021 Cumartesi 09:41
  • Hastanelerde Kovid-19 aşı odaları hazırlanmaya başladı09 Ocak 2021 Cumartesi 09:36
  • Koronavirüs salgınında son 24 saat09 Ocak 2021 Cumartesi 09:34
  • DSÖ: Düşük ve orta gelirli ülkelerin çoğunun henüz aşı almadığına dair açık bir sorun var09 Ocak 2021 Cumartesi 09:28
  • Fransa’dan Moderna aşısına onay08 Ocak 2021 Cuma 17:54
  • Bilim Kurulu Üyesi Kara: Aşının dozunu azaltmak mümkün değil08 Ocak 2021 Cuma 12:56
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti