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ABD'de aşırı güç kullanan 6 polis için tutuklama kararı

ABD'nin Fulton şehrindeki gösterilerde aşırı güç kullandığı tespit edilen 6 polis için tutuklama kararı çıkartıldı. Polislerin siyahi vatandaşlara şiddet uyguladığı belirtildi.
ABD'de aşırı güç kullanan 6 polis için tutuklama kararı

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Georgia Eyaleti’ne bağlı Fulton şehrinde geçtiğimiz cumartesi akşamı yaşanan olaylarda aşırı güç kullanan 6 polis hakkında tutuklama kararı çıktı.

CNN'in haberine göre, Bölge Başsavcısı Paul Howard bugün gerçekleştirdiği basın toplantısında Cumartesi akşamı gerçekleşen protestolarda 2 üniversite öğrencisine yönelik aşırı güç kullanan Atlanta Polis Departmanı'ndan 6 polis görevi kötüye kullanma suçlamasıyla tutuklanacak.

SİYAHİ KİŞİLERE ŞİDDET UYGULADILAR

Bahsi geçen polisler Atlanta şehir merkezinde araçların camlarını kırarken görüntülendi. Görüntülerde, polislerin bir kadını arabadan aşırı güç kullanarak çıkardığı ve bir adama da elektroşok tabancasıyla şiddet uyguladığı tespit edildi. Üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen mağdurların siyahi kökenli oldukları bildirildi.

Bölge Başsavcısı Paul Howard, polislerin 5 Haziran'a kadar teslim olmaları gerektiğini belirti.

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