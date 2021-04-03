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ABD'de bir polisin öldüğü Kongre'ye yönelik araçlı saldırının yansımaları sürüyor

ABD Kongre binasının barikatlarına aracını sürerek 1 polisin ölümüne neden olan ve polis tarafından vurularak öldürülen şüphelinin, Noah Green adlı siyahi bir ABD'li olduğu bildirilirken Kongre'nin güvenliğiyle ilgili sorular yeniden gündeme geldi.
ABD'de bir polisin öldüğü Kongre'ye yönelik araçlı saldırının yansımaları sürüyor

6 Ocak'taki Kongre baskınının ardından yine tansiyonu yüksek anlar yaşayan ABD Kongresindeki olayın yansımaları sürüyor.

ABD medyasına açıklama yapan güvenlik yetkilileri, dün yerel saatle öğleden sonra aracını Kongre'nin barikatlarına süren ve iki polisi yaralayan şüphelinin, Noah Green (25) olduğunu bildirdi.

Siyahi ABD'li Green'in, sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlarını gündeme taşıyan ABD medyasındaki haberlerde, Green'in özellikle son dönemde paranoya ve akli dengesizlikler yaşadığı vurgulandı.

Green'in son haftalardaki bazı paylaşımlarında, hükümetin kendisine düşman olduğunu ve Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA) "aklını kontrol etmeye çalıştığını" öne sürdüğü paylaşımları dikkati çekti.

Aynı haberlerde, Green'in, öncülüğünü Louis Farrakhan'ın yaptığı "Nation of Islam" adlı siyahi milliyetçiliğini savunan gruba üye olduğu ve Farrakhan lehinde paylaşımlar yaptığı bildirildi.

ABD medyasına açıklama yapan Green'in ağabeyi, kardeşinin bir süredir ilaç bağımlısı olduğunu, ciddi paranoyalar yaşadığını ve akli sorunlarla mücadele ettiğini söyledi.

Kongre'nin güvenliğiyle ilgili sorular yeniden gündemde
Öte yandan ABD kamuoyu, 6 Ocak'ta yaşanan Kongre baskınının etkisinden yeni kurtulmuşken yaşanan araçlı saldırının ardından "Kongre ne kadar iyi korunuyor?" tartışması başladı.

Medyada konuyu değerlendiren birçok uzman, Kongre polisinin hala yetersiz sayıda personelle mesai yaptığını, 6 Ocak baskınının ardından Kongre'ye gelen Ulusal Muhafızların desteğiyle güvenliğin sağlandığını ancak hala ciddi açıklar olduğunu vurguladı.

Ne olmuştu?
ABD Kongresinde dün yerel saatle öğleden sonra yaşanan olaydan dolayı Kongre birkaç saatliğine tüm giriş-çıkışlara kapatılmıştı.

Olayla ilgili açıklama yapan Kongre Polis Departmanı Müdür Vekili Yogananda Pittman, yerel saatle 13.00'te bir şüphelinin aracıyla iki polis memurunu ezdiğini, ardından Kongre'nin kuzey kanadındaki barikatlara çarptığını belirtmişti.

Pittman, "Şüpheli, aracından elinde bıçakla çıktı. Polis memurlarımız duruma müdahale etti. Şüphelinin sözlü uyarılara uymaması üzerine polislerimiz ateş açtı. Şu anda şüphelinin ölü olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Olayda 2 Kongre polisinin yaralandığını belirten Pittman, yaralı polislerden birinin hastanede hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Daha sonra hayatını kaybeden polisin William Evans olduğu duyurulmuştu. Polis yetkilileri, olayın terör bağlantılı olduğunu düşünmediklerini belirtmişti.

Evans'ın ailesi için başsağlığı mesajı yayımlayan ABD Başkanı Joe Biden, olayı "şiddet içeren bir saldırı" olarak nitelemiş ve bayrakların yarıya indirilmesi talimatını vermişti.

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