ABD'de bir Türk vatandaşı daha hayatını kaybetti

New Jersey eyaletinin Paterson kentinde yaşayan 80 yaşındaki E.K.’nin yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği açıklandı.
ABD'de toprağa verileceği belirtilen E.K.’nin Paterson kentinde kılınacak cenaze namazına salgından dolayı sadece aile yakınlarının katılacağı açıklandı.
ABD’nin Pensilvanya eyaletinde koronavirüs salgınında dün hayatını kaybeden 44 yaşında 3 çocuk annesi B.G.’nin cenazesinin de New York eyaletinde toprağa verileceği öğrenildi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.