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ABD'de Bulaşıcı Hastalıklar Uzmanı Fauci: Trump ve Biden derhal aşı yaptırmalı

ABD’de bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dr. Anthony Fauci, ABD Başkanı seçilen Joe Biden’a ve ABD Başkanı Donald Trump’a aşı olmaları konusunda tavsiyede bulundu.
ABD'de Bulaşıcı Hastalıklar Uzmanı Fauci: Trump ve Biden derhal aşı yaptırmalı

Amerika'nın pandemiyle mücadelesinin önde gelen üyelerinden Dr. Anthony Fauci, ABD Başkanı seçilen Joe Biden ve başkan yardımcılığını yapacak Kamala Harris ile birlikte, ABD Başkanı Donald Trump’a, BioNTech ve Pfizer tarafından geliştirilen koronavirüs aşısını olmalarını tavsiye etti. Fauci, “Bu kişi çok yakında Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı olacak bir kişi. Seçilmiş Başkan Yardımcısı Kamala Harris, çok yakında Amerika Birleşik Devletleri'nin başkan yardımcısı olacak. Güvenlik nedenlerinden dolayı, mümkün olan en kısa sürede aşı yaptırmamız gerektiğine gerçekten çok inanıyorum. Ocak ayında başkanlığa geçerken tamamen korunmasını istiyorsunuz. Bu benim en güçlü tavsiyem olur” dedi.

ABD BAŞKANI TRUMP: AŞI OLMAYI DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Aşı programım yok, ancak uygun zamanda yapmayı dört gözle bekliyorum” demişti. Fauci, koronavirüse yakalanarak iyileşen Trump’a yine de aşı olması konusunda tavsiyede bulundu.

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