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ABD’de çığ felaketi: Çok sayıda insan kayıp

Kaliforniya eyaletinde çığ düşmesi sonucu en az 1 kişi ölürken çok sayıda insanın kaybolduğu bildirildi.
ABD’de çığ felaketi: Çok sayıda insan kayıp

ABD’nin Kaliforniya eyaletine bağlı Lake Tahoe bölgesinde bir kayak merkezine çığ düştü. Placer County şerifinin ofisi tarafından paylaşılan tweette, arama kurtarma ekiplerinin Kaliforniya’nın kuzeyinde bulunan kayak merkezinde meydana gelen çığ felaketi ile savaştığı bildirildi. İlk belirlemelere göre çığ altından 1 cansız beden çıkarıldığı, 1 ağır yaralının da acil olarak hastaneye kaldırıldığı bilgisi verildi. Ayrıca sayıları bilinmemekle beraber pek çok kişinin de çığ altında kaldığı bildirildi.

3 KAT FAZLA KAR YAĞDI

Bölgeyi etkisi altına alan fırtınanın, Squaw Vadisi’ndeki Alpine Meadows kayak merkezine 63 cm kalınlığında kar getirdiği açıklandı. Yapılan açıklamada bu kar nedeniyle bölgede üç katın üzerinde bir katman oluştuğu, bu nedenle de çığ meydana geldiği iddia edildi.

DAHA ÖNCE DE ÇIĞ FELAKETİ YAŞANMIŞTI

Son olarak 1982 yılından Alpine Meadows’ta yaşanan çığ felaketinde, kayak merkezinin birkaç çalışanı da dahil olmak üzere toplam 7 kişi hayatını kaybetmişti.

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