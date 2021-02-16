  • BIST 1.562
  • Altın 406,003
  • Dolar 6,9189
  • Euro 8,3984
  • Ankara -6 °C
  • İstanbul 0 °C
  • İzmir 3 °C
  • Konya -5 °C
»

ABD'de Demokratlar Kongre baskını için '11 Eylül'dekine benzer' bir komisyon kuracak

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, "Güvenliğimizi korumak için atacağımız bir sonraki adım, 11 Eylül benzeri bağımsız bir komisyon kurmak olacak, böylece ABD Kongre binasına yapılan iç terör saldırısıyla ilgili gerçekleri araştıracağız." dedi.
ABD'de Demokratlar Kongre baskını için '11 Eylül'dekine benzer' bir komisyon kuracak

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi, 6 Ocak'taki Kongre baskınını araştırmak amacıyla 11 Eylül terör saldırılarından sonrakine benzer bir komisyon kuracaklarını açıkladı.

Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, Demokrat vekillere bir mektup göndererek Kongre baskınını araştırmak üzere kuracakları komisyonla ilgili bilgi verdi.

Pelosi, 6 Ocak Kongre baskınının ABD tarihinde son derece önemli bir olay olduğuna ve her anlamıyla araştırılması gerektiğine işaret etti.

Pelosi, "Güvenliğimizi korumak için atacağımız bir sonraki adım, 11 Eylül benzeri bağımsız bir komisyon kurmak olacak, böylece 6 Ocak 2021'de ABD Kongre binasına yapılan iç terör saldırısıyla ilgili gerçekleri araştıracağız." ifadelerini kullandı.

Söz konusu komisyonun ilerleyen günlerde şekillendirileceği ve kamuoyuna açıklanacağı kaydedildi.

6 Ocak'ta yaşanan Kongre baskının ardından azil istemiyle yargılanan eski ABD Başkanı Donald Trump, Senato Genel Kurulunda yapılan oylamayla aklanmıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Myanmar'da protestolar internet erişimi yasaklarına rağmen sürüyor16 Şubat 2021 Salı 09:17
  • Fukuşima'daki 7,3'lük depremde 160 kişi yaralandı16 Şubat 2021 Salı 09:16
  • Erbil'deki havalimanına 14 roketin fırlatıldığı ortaya çıktı16 Şubat 2021 Salı 09:15
  • Libya Havayolları, bir yıl aradan sonra Mısır'a seferlerini yeniden başlatıyor16 Şubat 2021 Salı 09:15
  • Vanuatu'da 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi16 Şubat 2021 Salı 09:14
  • Çin'e ait gemiler Doğu Çin Denizi'nde Japonya kara sularına girdi16 Şubat 2021 Salı 09:13
  • İran, ABD yaptırımlarına karşı Japonya ve AB'nin arabuluculuğunu ümit ediyor16 Şubat 2021 Salı 09:12
  • ABD'de eyaletlere dağıtılan milyonlarca Kovid-19 hızlı test kitinin kullanılmadığı ortaya çıktı16 Şubat 2021 Salı 09:12
  • IKBY Başbakanı Barzani, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile Erbil'e füze saldırılarını görüştü16 Şubat 2021 Salı 09:11
  • Hamas'tan Türkiye'ye 13 şehit için taziye mesajı16 Şubat 2021 Salı 09:10
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti