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ABD'de Demokratlar Senatoda çoğunluğu ele geçirdi

ABD'de Demokratlar, yeni senatörlerin de yemin etmesiyle, Temsilciler Meclisinin ardından Senatodaki çoğunluğu da ele geçirdi.
ABD'de Demokratlar Senatoda çoğunluğu ele geçirdi

ABD Başkanı Joe Biden'ın yemin ettiği gün Demokratlar, Senatoda iki yeni senatörlerinin yemin etmesiyle önemli bir adım daha attı.

3 Kasım 2020'deki seçimlerde sonuçları netleşmediği için 5 Ocak'ta yapılan Georgia 2. tur seçimlerini kazanan Demokrat senatörler Jon Ossoff ve Raphael Warnock, Senato Genel Kurulunda yemin etti.

Bu sonuçla Demokratlar, Senatoda 50 senatöre ulaşırken, Cumhuriyetçiler de 50 senatörde kaldı.

Senatoya başkanlık eden Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in de dün yemin ederek resmen görevine başlamasıyla Demokratlar, Senatodaki çoğunluğu yeniden ele geçirmiş oldu. Demokrat Harris'in, oylamalarda eşitlik olması durumunda oy kullanma hakkı bulunuyor.

Bu sonuçla Demokratların Senatodaki lideri Chuck Schumer de "Senato Çoğunluk Lideri" sıfatını kazandı.

Beyaz Saray'ın ardından Senatoda da çoğunluğu kazanan Demokratlar, Temsilciler Meclisinde de çoğunluğu ellerinde tutuyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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