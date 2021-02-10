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ABD’de Donald Trump’ın azil davasında ikinci gün

ABD eski Başkanı Donald Trump’ın azil davası Senato’da görülmeye devam ediyor. ABD medyası, Donald Trump’ın savunma avukatlarından memnun olmadığını duyurdu.
ABD’de Donald Trump’ın azil davasında ikinci gün

ABD’de 6 Ocak’ta eski Başkan Donald Trump’ın destekçilerinin Kongre Binasına saldırısının ardından Temsilciler Meclisi, Trump için tekrar azil soruşturması başlattı. Temsilciler Meclisi’nde ‘isyana teşvikten’ suçlanan Donald Trump’ın azil davası, Senator’da görülmeye devam ediyor. Azil davasının ikinci gününde savcılık ve savunma makamının, iddialarını senatörlere iletmek için 16 saate kadar süresi olduğu ifade edildi. ABD Senatosu, daha önce 56’ya 44 oyla davanın anayasal olduğunu onaylamıştı.


 

BİDEN AZİL DAVASINA MESAFELİ

Öte yandan, ABD Başkanı Joe Biden, selefi eski Başkan Donald Trump'ın Senato'daki azil davası devam ederken koronavirüs salgınının yol açtığı sorunların çözümüne odaklanacağını ifade etti. Oval Ofis'te davayı izleyip-izlemediğini soran gazetecilere "Hayır, izlemiyorum" şeklinde cevap veren Biden, "Hızla ve kararlılıkla harekete geçmezsek çok daha fazlasını kaybedebiliriz. Çok sayıda çocuk gece yatağa aç giriyor.450 bin insanımızı kaybettik. Çok sayıda aile yeterli beslenemiyor. Başları dertte. Benim işim bu. Senato'nun da kendi işi var, bu işe başlamak üzereler ve iyi bir iş yapacaklarından da eminim" dedi. Başkan Biden, Trump'ın azil davasına ilişkin daha fazla açıklamada bulunmayacağını kaydetti.

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