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ABD'de enflasyon ağustosta yavaşlama gösterdi

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi, ağustosta aylık bazda yüzde 0,3 ile beklenenden az artarken, yıllık bazda yüzde 5,3 artışla beklentilerle paralel gerçekleşti.
ABD'de enflasyon ağustosta yavaşlama gösterdi


ABD Çalışma Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisini açıkladı.

Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti, ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 arttı. Piyasa beklentilerinin altında bir seyir izleyen TÜFE verisi, temmuzda aylık bazda yüzde 0,5 artmıştı.

Yıllık enflasyon, 13 yılın en yüksek seviyesinden geriledi
Ülkede TÜFE, ağustosta yıllık bazda ise yüzde 5,3 artarak beklentilerle paralel bir seyir izledi. Yıllık enflasyon, temmuzda yüzde 5,4 ile 2008'den bu yana en yüksek seviyeyi kaydetmişti.

Bu dönemde gösterdiği yavaşlamaya rağmen yıllık enflasyon yüzde 5'in üzerinde seyretmeye devam etti.

Akaryakıt, gıda ve barınma endekslerindeki artış, ağustosta tüketici fiyatlarındaki aylık yükselişte etkili oldu. Bu dönemde en yüksek aylık artış yüzde 2,8 ile akaryakıt fiyat endeksinde gerçekleşti.

Enerji endeksi aylık yüzde 2 artarken, enerji hizmetlerine ilişkin endeks yüzde 1,1 yükseldi. Gıda fiyatlarına ilişkin endeks de aynı dönemde yüzde 0,4 arttı.

Çekirdek enflasyon beklenenden az arttı
Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE ise ağustosta aylık yüzde 0,1 arttı. Çekirdek TÜFE'ye ilişkin piyasa beklentisi aylık yüzde 0,3 artması yönündeydi.

Çekirdek enflasyon, yıllık bazda da yüzde 4 artarak beklentilerin altında bir seyir izledi. Çekirdek TÜFE, temmuzda aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 4,3 artmıştı.

Analistler, tüketici fiyatlarındaki artışın ağustosta yavaşlama kaydettiğini ancak arz sıkıntıları nedeniyle bir süre yüksek seviyelerde kalabileceğini belirtti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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