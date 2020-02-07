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ABD'de fırtına: 5 ölü

ABD'nin güneydoğusunda etkili olan fırtına nedeniyle çok sayıda ev hasar gördü.
ABD'de fırtına: 5 ölü

ABD'nin güneydoğusunda etkili olan fırtına ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti.

Yetkililer, güneydoğu eyaletlerinde etkisini artıran fırtına dolayısıyla 150 bin ev ve iş yerine elektrik verilemediğini açıkladı.

Alabama, Carolina ve Tennessee'de fırtınanın neden olduğu kazalarda 5 kişinin öldüğünü belirten yetkililer, Mississippi ve Alabama'da çok sayıda evin zarar gördüğünü, Tennessee ve Kentucky'de ise sel ve toprak kaymasının yaşandığını ifade etti.

Ulusal Hava Durumu Merkezinden yapılan açıklamada, fırtınanın orta Atlantik bölgesinde şiddetini artırdığını ve bölgeye yer yer kar ve aşırı yağış getirdiğini kaydetti.

Virginia Valisi Ralph Northam da şiddetli yağış ve taşkınlar nedeniyle eyalette acil durum ilan edildiğini duyurdu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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