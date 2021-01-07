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ABD'de Georgia eyaletindeki 2. tur seçimleri kazanan Demokratlar, Senatoda dengeyi sağladı

ABD'nin Georgia eyaletinde Senatonun iki sandalyesi için yapılan 2. tur seçimleri, resmi olmayan sonuçlara göre Demokrat adaylar kazandı.
ABD'de Georgia eyaletindeki 2. tur seçimleri kazanan Demokratlar, Senatoda dengeyi sağladı

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansının verdiği resmi olmayan sonuçlara göre, Senato sandalyelerinden ilki için yapılan seçimde Demokrat aday Raphael Warnock oyların yüzde 50,7'sini alarak Cumhuriyetçi Senatör Kelly Loeffler'ı geride bırakmasının ardından, ikinci seçimde Demokrat Jon Ossoff oyların yüzde 50,3'ünü kazanarak Cumhuriyetçi David Perdue'a karşı ipi göğüsleyen taraf oldu. 

Böylece, Cumhuriyetçiler'in sandalye sayında 50'ye 48 üstün olduğu Senatoda dengeyi sağlayan Demokratlar, seçilmiş Başkan Yardımcısı Camala Harris'in görevine başladığında "Senato Başkanı" sıfatıyla meclise girmesiyle çoğunluğu ele geçirmiş olacak.

Sonuçlar, Kongrede ABD Başkanı Joe Biden'ın Seçiciler Kurulu oylarının sayıldığı ve 3 Kasım 2020'deki başkanlık seçimlerinin sonuçlarının resmileşeceği Kongre oturumu sırasında Başkan Donald Trump taraftarlarının polis barikatını aşıp binaya girmesiyle başlayan olayların ardından geldi.

İlk turda kimse yüzde 50'yi geçememişti
Georgia eyaletinde, 3 Kasım 2020'de yapılan Senato seçimleri, hiçbir adayın yüzde 50 çoğunluğu sağlayamaması nedeniyle ikinci tura kalmıştı.

Senatoda 6 yıllık görev süresi dolan Cumhuriyetçi Perdue, 3 Kasım'daki seçimlerde oyların yüzde 49,7'sini almış, rakibi Demokrat Ossoff'un oy oranı ise yüzde 47,9'da kalmıştı.

Georgia'daki diğer koltuk için ise Demokrat Warnock ile Cumhuriyetçi Loeffler yarışmış, Warnock ilk turda oyların yüzde 32,9'unu, Loeffler ise yüzde 25,9'unu almıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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