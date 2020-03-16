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ABD'de ilk koronavirüs aşısı test ediliyor

ABD'de geliştirilen bir koronavirüs aşısının bugün ilk kez Washington eyaletinde test edileceği bildirildi.
ABD'de ilk koronavirüs aşısı test ediliyor

Amerikan AP haber ajansının ABD'li hükümet yetkililerine dayandırdığı haberinde, Ulusal Sağlık Enstitülerince fonlanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının testinin Seattle'daki Kaiser Permanente Sağlık Araştırma Enstitüsünde yapılacağı ifade edildi. 

Testin sağlıklı 45 gönüllü deneğe uygulanacağını aktaran yetkililer, bu kişiye virüs bulaşma riskinin bulunmadığını ve testin sadece aşının yan etkilerini test edeceğini bildirdi.

Aşının geliştirilmesinin sekiz ay ile bir yıl arasında sürebilecek
Yetkililer, koronavirüs salgınına yakalanan hastalarda kullanılacak bir aşının geliştirilmesinin sekiz ay ile bir yıl arasında sürebileceğine dikkati çekti.

Koronavirüs yayılmaya devam ederken birçok ülke aşı geliştirme çabasına girmiş durumda.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyada 156 binden fazla kişi Çin'in Wuhan kentinde başlayan salgına yakalandı.

Kovid-19'a yakalanan 5 bin 800 kişi ise yaşamını yitirdi. 

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