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ABD’de influenzadan 8 bin 200 kişi hayatını kaybetti

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri'nin yayınladığı rapora göre koronavirüsten çok influenzadan kaynaklı ölümlerdeki artış dikkati çekiyor.
ABD’de influenzadan 8 bin 200 kişi hayatını kaybetti

Tüm dünyaya yayılan ve birçok şehrin karantina altına alınmasına sebep olan koronavirüs yüzünden ölüm vakaları artmaya devam ediyor. Peki, koronavirüs gerçekten de bu kadar korkulacak bir rahatsızlık mı? İnfluenzadan kaynaklanan ölüm vakalarında durum ne?

ABD'DE SADECE GRİPTEN 8 BİN 200 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Her ay yeni bir rapor yayınlayan ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) geçtiğimiz günlerde grip ile ilgili bir rapor yayınladı. Kasım, Aralık ve Ocak aylarını kapsayan rapora göre koronovirüsten çok influenzadan kaynaklı ölümlerdeki artış dikkati çekiyor. Geçtiğimiz günlerde CNN Türk yayınına katılan ünlü İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, bu raporun sonuçlarını paylaşarak çarpıcı rakamlar verdi. 18 Ocak 2020 tarihine kadar Amerika’da 15 milyon kişinin İnfluenza (grip) olduğunu gösteren rapora göre bu hastaların 8 bin 200’ü vefat etmiş. Bu sayı şu an tüm dünyada koronavirüsten ölen kişi sayısından daha fazla.

Amerika'nın 2019 verilerine göre nüfusu 329 milyon. CDC'nin vermiş olduğu rakamlara göre nüfusu kıyasladığımızda ise ABD'nin yaklaşık yüzde 22'si üç aylık süreçte gribe yakalanmış.

ÖLENLERİN ÇOĞU 80 YAŞ VE ÜSTÜ

Ayrıca geçtiğimiz günlerde Çin’de yayınlanan bir rapora göre de koronavirüsten ölenlerin en büyüğü 80 yaş ve üstünde olan kişiler. Daha çok yaşlıları etkileyen hastalık; kalp, karaciğer ve böbrek yetersizliği olanlarla birlikte şeker hastası olan kişilerde ölümcül olabiliyor.

Koronavirüsün bir salgın olmadığını söyleyen Karatay, “Daha önce gördüğümüz salgınlara göre korona daha az ölüme sebep oldu” diyerek nasıl korunulması gerektiğine bilgilerde verdi:
“Bağışıklık sistemini güçlendirmek için kelle paça içilmeli. Kış aylarında temiz havada dolaşılmalı, Soğuktan değik sıcaktan korkulmalı, kalabalık yerlerden uzak durulmalı, evler havalandırılmalı ve bol su tüketilmeli. Dost bakterileri artırmak için prebiyotik olan doğanın kışın bize verdiği lahana, turp, kereviz, sarımsak, soğan, pırasa, pancar gibi sebzeler tüketilmeli. Ev yoğurdu, ev sirkesi, ev turşusu gibi probiyotikler de tüketilmeli.”

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