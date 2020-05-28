  • BIST 105.180
  • Altın 377,094
  • Dolar 6,8129
  • Euro 7,5194
  • Ankara 23 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 20 °C
  • Konya 23 °C
»

ABD'de işsiz sayısı 40 milyonu geçti

ABD'de geçen hafta 2,1 milyon kişi daha işsizlik ödeneğine başvurdu. Ülkede mart ayından beri işini kaybeden kişi sayısı 40 milyonu geçti.
ABD'de işsiz sayısı 40 milyonu geçti

ABD Çalışma Bakanlığı, geçen hafta 2,1 milyon vatandaşın daha işsizlik ödeneği için başvurduğunu duyurdu. 

ABD'de yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) ekonomiye etkileri sürüyor. Koronavirüs kaynaklı işsizliğin tavan yaptığı ABD'de Çalışma Bakanlığı verilerine göre geçen hafta 2,1 milyon kişi daha işsizlik ödeneğine başvurdu. 

40 MİLYON KİŞİ İŞİNİ KAYBETTİ

Mart ayı ortasından bu yana işlerini kaybeden Amerikalıların sayısı 40 milyonu geçti. Bu, ABD'deki işgücünün dörtte birine denk geliyor.

Geçen ay ABD'de işsizlik oranı yüzde 15'e yaklaşmıştı. Bu da Büyük Buhran'dan bu yana kaydedilen en yüksek oran.

Koronavirüs salgını öncesi ülkede haftada en fazla yaklaşık 700 bin kişi işsizlik maaşı başvurusunda bulunmuştu.

ABD'de neredeyse 1 milyon 750 bin Koronavirüs vakası görülürken, can kaybı 100 bini aştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TBMM'de koronavirüs önlemleri kapsamındaki ziyaretçi yasağı 30 Haziran'a kadar uzatıldı28 Mayıs 2020 Perşembe 16:48
  • MHP'li Büyükataman'dan Yunanistan'a tepki28 Mayıs 2020 Perşembe 16:47
  • Meteorolojiden gök gürültülü sağanak uyarısı28 Mayıs 2020 Perşembe 16:46
  • Libya ve Malta hükümetleri iş birliği mutabakat zaptı imzaladı28 Mayıs 2020 Perşembe 16:39
  • Ankara'da cuma namazı kılınacak cami avluları ve açık alanlar belirlendi28 Mayıs 2020 Perşembe 16:31
  • TBMM'de koronavirüs önlemleri kapsamındaki ziyaretçi yasağı 30 Haziran'a kadar uzatıldı28 Mayıs 2020 Perşembe 16:22
  • Milli Savunma Bakanı Akar: 31 Mayıs Pazar gününden itibaren terhisleri başlatacağız28 Mayıs 2020 Perşembe 15:48
  • Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı28 Mayıs 2020 Perşembe 15:26
  • Türkiye '5 stratejik konuda' çalışma başlattı28 Mayıs 2020 Perşembe 15:01
  • Türksat Model Uydu Yarışması'na rekor başvuru geldi28 Mayıs 2020 Perşembe 15:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti