  • BIST 1.541
  • Altın 438,721
  • Dolar 7,3525
  • Euro 9,0134
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 4 °C
»

ABD'de Kongre baskınının sembollerinden Jake Angeli gözaltına alındı

ABD Kongre binasına yapılan baskında boynuzlu ve kürklü şapka ile görüntülenen ve kamuoyunda "baskının sembollerinden" biri olarak nitelendirilen Jake Angeli isimli protestocunun gözaltına alındığı bildirildi.
ABD'de Kongre baskınının sembollerinden Jake Angeli gözaltına alındı

ABD Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kongre baskınına karışan isimlerin tespitine devam edildiği belirtildi.

6 Ocak Çarşamba günü yaşanan Kongre baskınında üstsüz şekilde, boynuzlu ve kürklü şapka ile kameralara yansıyan ve kamuoyunda "baskının sembolleri" arasında gösterilen Jake Angeli adlı kişinin de yeni tutuklanan isimler arasında olduğu kaydedildi.

Angeli, elinde taşıdığı yaklaşık 2 metrelik mızrak ve vücudundaki boyalarla objektiflere takılmıştı.

Çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı
Kongre baskınının ardından Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından başlatılan soruşturma kapsamında çok sayıda isim gözaltına alınmış, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin kürsüsünü çalan gösterici de gözaltına alınanlar arasında yer almıştı.

Benzer şekilde Pelosi'nin ofisine girip masasını dağıtan Richard Barnett'in de tutuklandığı bildirilmişti.

Arkansas eyaletinde gözaltına alındığı belirtilen Barnett, Kongre binası baskını esnasında Pelosi'nin masasının üzerine ayaklarını uzatmış vaziyetteki fotoğrafı ile sosyal medyada en çok yer alan isimlerden biri olmuştu.

Johnson ve Barnett'in dışında, olaylarda ön plana çıkan 12 göstericinin daha gözaltına alındığı kaydedildi.

ABD Kongre binasında çıkan olaylar
ABD Kongresi, 6 Ocak'ta Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu Oylaması'nı onaylamak üzere ortak oturumla toplanırken ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın önünde miting düzenlemişti.

Mitinge katılan on binlerce gösterici daha sonra Kongre binasına yürümüş ve içeri girmeye çalışmıştı. Polisle göstericiler arasında arbede yaşanırken yüzlerce gösterici barikatları aşıp Kongre binasına girmişti.

Olaylara müdahale etmek üzere Kongreye Ulusal Muhafızlar sevk edilmiş, yaklaşık 4 saat süren baskının ardından güvenlik güçleri asayişi sağlamıştı.

Olaylarda biri polis 5 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi yaralanmıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Eski eşinin evine gidince KADES ihbarıyla polis geldi, intihara kalkıştı10 Ocak 2021 Pazar 09:32
  • Times gazetesi: Prens Harry ve Meghan Markle nefret söylemleri nedeniyle sosyal medyayı bıraktı10 Ocak 2021 Pazar 09:26
  • Filistin'de seçim kararnameleri 20 Ocak'a kadar çıkarılacak10 Ocak 2021 Pazar 09:25
  • Endonezya'da düşen yolcu uçağından sinyal alındı10 Ocak 2021 Pazar 09:25
  • Japonya Başbakanı Suga'dan 'OHAL genişletilebilir' sinyali10 Ocak 2021 Pazar 09:24
  • Irak'taki gösterilerde 2 kişiye suikast düzenlendi10 Ocak 2021 Pazar 09:23
  • Kırgızistan'da halk erken cumhurbaşkanlığı seçimleri ve ülkenin yönetim şeklini belirlemek için sandık başına gitti10 Ocak 2021 Pazar 09:23
  • Twitter, Çin'in ABD Büyükelçiliği'nin Uygur Türklerine yönelik paylaşımını kaldırdı10 Ocak 2021 Pazar 09:22
  • ABD, Tayvan'la ilişkilerindeki tüm kısıtlamaları kaldırıyor10 Ocak 2021 Pazar 09:22
  • ABD'de Kongre baskınının sembollerinden Jake Angeli gözaltına alındı10 Ocak 2021 Pazar 09:21
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti