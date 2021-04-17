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ABD'de konut başlangıçları 2006'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı

ABD'de konut başlangıçları, martta aylık yüzde 19,4 artışla 1 milyon 739 bine yükselerek Haziran 2006'dan bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaşırken, inşaat izinleri yüzde 2,7 artışla 1 milyon 766 bine çıktı.
ABD'de konut başlangıçları 2006'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı

ABD Ticaret Bakanlığı, mart ayına ilişkin konut başlangıçları ve inşaat izinleri istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, konut başlangıçları, martta bir önceki aya kıyasla yüzde 19,4 artarak 1 milyon 739 bine yükseldi.

Haziran 2006'dan bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaşarak piyasa beklentilerini aşan konut başlangıçlarının 1 milyon 613 bin olması öngörülüyordu. Konut başlangıçları, şubatta 1 milyon 457 bin seviyesinde gerçekleşmişti.

Ülkede konut başlangıçları, martta yıllık bazda da yüzde 37'lik artış kaydetti.

İnşaat izinleri ise martta aylık yüzde 2,7 artışla 1 milyon 766 bin seviyesine çıktı.

Bu dönemde inşaat izinlerine ilişkin piyasa beklentisi, 1 milyon 750 bin olması yönündeydi. Piyasa beklentilerini geride bırakan inşaat izinleri, şubatta 1 milyon 720 bin seviyesinde gerçekleşmişti.

Ülkede geçen ay inşaat izinleri yıllık bazda ise yüzde 30,2'lik artış gösterdi.

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