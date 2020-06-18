ABD'de korkunç tablo

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 794 artarak 119 bin 955'e yükseldi.
'Worldometer' internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 26 bin 418 artarak 2 milyon 235 bin 678'e ulaştı.
KOVİD-19'A 794 KURBAN DAHA
Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise son 24 saatte 794 artarak 119 bin 955'e çıktı.
ABD'yi 960 bin 309 vakayla Brezilya, 561 bin 091 vakayla Rusya ve 368 bin 705 vakayla Hindistan izledi.
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