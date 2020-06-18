ABD'de korkunç tablo

ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 794 artarak 119 bin 955'e yükseldi. Koronavirüs (corona virüs) bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 26 bin 418 artarak 2 milyon 235 bin 678'e ulaştı.