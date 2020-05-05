ABD'de koronadan ölenlerin sayısı 70 bine dayandı

ABD'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte bin 338 artarak 69 bin 974'e yükseldi. New York, 327 bin 374 vaka ve 24 bin 944 can kaybıyla salgından en fazla etkilenen eyalet.

ABD'de koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte bin 338 artarak 69 bin 974’e yükseldi.

'Worldometer' internet sitesine göre, ABD'de koronavirüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 24 bin 109 artarak 1 milyon 214 bin 23'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise bin 338 artarak 69 bin 974’e yükseldi.

İYİLEŞEN HASTA SAYISI 188 BİNİ AŞTI

ABD'yi, 250 bin 561 vakayla İspanya, 211 bin 938 ile İtalya ve 190 bin 584 ile İngiltere takip etti.

ABD'de şimdiye kadar Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 7 milyon 485 bine yaklaşırken, iyileşen hasta sayısı ise 188 bini geçti.

SALGININ MERKEZİ NEW YORK

ABD genelindeNew York, 327 bin 374 vaka ve 24 bin 944 can kaybıyla salgından en fazla etkilenen eyalet.

New York'u 129 bin 345 vakayla New Jersey ve 69 bin 87 vakayla Massachusetts takip etti.