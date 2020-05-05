  • BIST 98.738
  • Altın 387,684
  • Dolar 7,0879
  • Euro 7,6876
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 20 °C
  • Konya 15 °C
»

ABD'de koronadan ölenlerin sayısı 70 bine dayandı

ABD'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte bin 338 artarak 69 bin 974'e yükseldi. New York, 327 bin 374 vaka ve 24 bin 944 can kaybıyla salgından en fazla etkilenen eyalet.
ABD'de koronadan ölenlerin sayısı 70 bine dayandı

ABD'de koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte bin 338 artarak 69 bin 974’e yükseldi.

'Worldometer' internet sitesine göre, ABD'de koronavirüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 24 bin 109 artarak 1 milyon 214 bin 23'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise bin 338 artarak 69 bin 974’e yükseldi.

İYİLEŞEN HASTA SAYISI 188 BİNİ AŞTI

ABD'yi, 250 bin 561 vakayla İspanya, 211 bin 938 ile İtalya ve 190 bin 584 ile İngiltere takip etti.

ABD'de şimdiye kadar Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 7 milyon 485 bine yaklaşırken, iyileşen hasta sayısı ise 188 bini geçti.

SALGININ MERKEZİ NEW YORK

ABD genelindeNew York, 327 bin 374 vaka ve 24 bin 944 can kaybıyla salgından en fazla etkilenen eyalet.

New York'u 129 bin 345 vakayla New Jersey ve 69 bin 87 vakayla Massachusetts takip etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan MYK Toplantısı öncesi açıklamalarda bulundu05 Mayıs 2020 Salı 14:54
  • Kakava ateşi koronavirüs tedbirleri kapsamında sembolik olarak yakıldı05 Mayıs 2020 Salı 14:48
  • Ülke genelindeki operasyonlarda 1945 uyuşturucu şüphelisi yakalandı05 Mayıs 2020 Salı 14:47
  • Ankara-Sivas YHT hattında sona yaklaşılıyor05 Mayıs 2020 Salı 14:10
  • Ankara'da yavrusuna köpeklerin saldırtıldığı eşek Bursa'da tedavi ediliyor05 Mayıs 2020 Salı 14:07
  • İletişim Başkanı Altun'dan önemli uyarı: Bir kez daha gözden geçirin05 Mayıs 2020 Salı 14:06
  • Bakan Varank: 11 Mayıs itibarıyla tüm otomotiv ana fabrikaları faaliyetlerine başlamış olacak05 Mayıs 2020 Salı 13:51
  • Şanlıurfa'da kutsal mekanlar arasındaki ulaşım kısalıyor05 Mayıs 2020 Salı 13:11
  • İki ferdini teröre kurban veren ailenin acısı dinmiyor05 Mayıs 2020 Salı 13:10
  • Karantinadaki vatandaşlar mutlu ve gururlu05 Mayıs 2020 Salı 13:09
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti