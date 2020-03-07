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ABD'de koronavirüs aşısı farelerde denenmeye başlandı

Koronavirüse (Kovid-19) karşı ABD Kara Kuvvetleri Komutanlığı laboratuvarlarında aşı çalışması başlatıldı.
ABD'de koronavirüs aşısı farelerde denenmeye başlandı

ABD Savunma Bakanlığı, bazı tatbikatları askıya almanın yanı sıra ABD ordusunda salgının yayılmaması için bir dizi önlem alıyor. Aşı çalışmaları ile ilgili açıklama yapan Kara Kuvvetleri Tıbbi Ar-Ge Komutanı Tuğgeneral Michael Talley, Kara Kuvvetleri laborantlarının, Hastalık Kontrol Merkezi (CDC), sağlık endüstrisi ve akademiden birçok kuruluşla işbirliği yaparak bir aşı test çalışmasına başladıklarını ifade etti.

Tuğgeneral Talley, potansiyel aşıların en kısa zamanda sıkı insanlar üzerinde test edilmesine başlanacağını kaydetti. Walter Reed Kara Kuvvetleri Araştırma Enstitüsü Bulaşıcı Hastalıklar Merkezi Direktörü Dr. Kavyon Modjarrad ise "Aşının testlerinin ilk aşamasını farelerde denemeye başladıklarını belirtti.

Modjarrad, ikinci aşamada testlerin maymunlar dahil anatomisi insan anatomisine yakın hayvanlarda yapılacağını ifade ederek, insanlar üzerindeki testin tam olarak ne zaman yapılacağına dair bir takvim vermekten kaçındı.

ÜSLERE GİRİŞ GİRİŞ ÇIKIŞLAR KISITLANDI

Bunun yanı sıra salgın Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkmasının ardından Pentagon’un dış ülkelerde ve denizde konuşlu birliklerine yönelik bir dizi tedbir amaçlı uygulamalar getirdiği bildirildi.

Tüm komutanlıklara gerekli bilgi ve direktiflerin verildiğini kaydeden Savunma Bakanı Mark Esper, Pentagon binasına yönelik önlemleri de önümüzdeki hafta açıklayacaklarını belirtti.

Esper, dış ülkelerdeki üslerde giriş çıkışların kısıtlandığını, birçok müşterek eğitimin azaltıldığını ifade ederken, gemilerde birliklere yönelik de önlemlerin artırıldığını aktardı. Geçen hafta Güney Kore ve Japonya’daki askerlerin ortak eğitimlerinin durdurulmasının ardından ABD Avrupa Komutanlığı, İsrail ile yapılması planlanan "Juniper Cobra 20" askeri tatbikatın da askıya alındığını duyurdu.

Bunların yanı sıra, Pentagon, Texas ve California eyaletlerindeki liman girişlerine de tedbir amaçlı 160 asker gönderdiğini açıkladı.

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