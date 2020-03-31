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ABD'de koronavirüs nedeniyle ölümler 3 bini geçti

Johns Hopkins Üniversitesi tarafından yayınlanan güncel verilere göre ABD'de yeni tip koronavirüs kaynaklı ölümler 3 bini geçti.
ABD'de koronavirüs nedeniyle ölümler 3 bini geçti

Johns Hopkins Üniversitesi, ABD'deki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin son verileri yayınladı.

Buna göre ülke genelinde Kovid-19 kaynaklı olarak 3 bin 8 kişi hayatını kaybetti ve vaka sayısı da 163 bin 429'a ulaştı.

Geçen hafta bilanço rakamlarında Çin ve İtalya'yı geçen ABD, Kovid-19 salgınının merkez üssü konumuna gelmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, son açıklamasında "Virüse karşı zaferden başka seçeneğimiz yok. Önümüzde zorlu 30 gün var. Bu 30 gün çok önemli" ifadelerini kullanmıştı.
Trump, Kovid-19 ile mücadele bugün önemli bir kilometre taşını aştıklarını ve ABD genelinde test edilen kişilerin sayısının 1 milyonu aştığını kaydetmişti.

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