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ABD'de koronavirüs ölümleri 85 bini aştı

ABD'de koronavirüs (corona virüs) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte bin 777 artarak 85 bin 268’e ulaştı.
ABD'de koronavirüs ölümleri 85 bini aştı

ABD'de koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte bin 777 artarak 85 bin 268'e yükseldi.

'Worldometer' internet sitesine göre, ABD'de virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 21 bin 918 artarak 1 milyon 432 bin 86'ya ulaştı.

ABD YİNE İLK SIRADA

Ülkede son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise bin 777 artarak 85 bin 268'e yükseldi.

ABD'yi sırasıyla 272 bin 646 vaka ile İspanya, 252 bin 245 vaka ile Rusya ve 233 bin 151 vaka ile İngiltere izledi.

SALGININ MERKEZİ NEW YORK

New York, ABD'de salgından en fazla etkilenen bölge. Eyalette şimdiye kadar 350 bin 848 kişi virüse yakalandı, 27 bin 290 kişi ise hayatını kaybetti.

New York'u 142 bin 861 vakayla New Jersey ve 84 bin 698 vakayla Illinois takip etti.

ABD'de şimdiye kadar Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 10 milyon 287 bini aşarken, iyileşen hasta sayısı 310 bin 383 oldu.

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